БЕБ влаштувало обшуки у "короля обналу" – фото

Фото: Бюро економічної безпеки

Бюро економічної безпеки повідомило про масові обшуки у 35 компаніях, які можуть бути причетними до відмивання грошей на суму щонайменше 767 млн грн. Про це йдеться на сайті Бюро.

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БЕБ не вказує назв компаній, а їхнього бенефіціара називає "відомим конвертатором" та "королем обналу". Відомо, що він знаходиться за кордоном.

За підрахунками аналітиків Бюро, обсяг фінансових операцій із ПДВ цієї групи компаній за 2020-2023 роки становив 21 млрд грн, тому сума збитків для бюджету поки що попередня. Свої послуги вони, за даними БЕБ, надавали переважно великим мережам роздрібної торгівлі.

Фото: Бюро економічної безпеки

Фото: Бюро економічної безпеки

За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, а також речі та документи, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Директорам двох фірм повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 212 (ухилення від податків), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Фото: Бюро економічної безпеки