БЕБ влаштувало обшуки у "короля обналу" – фото
Бюро економічної безпеки повідомило про масові обшуки у 35 компаніях, які можуть бути причетними до відмивання грошей на суму щонайменше 767 млн грн. Про це йдеться на сайті Бюро.
БЕБ не вказує назв компаній, а їхнього бенефіціара називає "відомим конвертатором" та "королем обналу". Відомо, що він знаходиться за кордоном.
За підрахунками аналітиків Бюро, обсяг фінансових операцій із ПДВ цієї групи компаній за 2020-2023 роки становив 21 млрд грн, тому сума збитків для бюджету поки що попередня. Свої послуги вони, за даними БЕБ, надавали переважно великим мережам роздрібної торгівлі.
За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, а також речі та документи, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Директорам двох фірм повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 212 (ухилення від податків), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.
- У серпні 2023 року НБУ закрив банк "Конкорд" за систематичні порушення законодавства про протидію відмиванню грошей.