Бельгийское Enabel начнет работу в Украине. Имеет $150 млн от замороженных активов РФ

Уже в марте Enabel присоединится к реализации проектов восстановления критической и социальной инфраструктуры Украины

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

Бельгийское государственное агентство по развитию Enabel начинает системное сотрудничество с Украиной в сфере восстановления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Enabel получило финансирование в размере $150 млн, поступивших за счет замороженных в Бельгии российских активов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Обсуждается возможность использовать эти средства в совместном со Всемирным Банком проекте "HOPE", цель которого — восстановление поврежденного в результате боевых действий жилья и выплата компенсаций. Также проект направлен на усиление возможностей громад в восстановлении.

Ожидается, что уже в марте бельгийские госагентство присоединится к реализации проектов восстановления критической и социальной инфраструктуры. Также в ближайшее время Enabel планирует открыть офисы в Киеве и Харькове.

"Вместе с международными партнерами разработали и запустили программу срочных и капитальных ремонтов єВідновлення. Более 40 000 украинцев уже получили 3,8 млрд грн. Приглашаем бельгийских партнеров присоединиться", — прокомментировала заместитель министра инфраструктуры Александра Азархина.

Премьер Бельгии о российских активах: Мы не говорим "нет" конфискации, но нужен механизм.

29 января 2024 года послы ЕС согласовали передачу доходов от замороженных российских активов.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем