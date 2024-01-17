Премьер Бельгии о российских активах: Мы не говорим "нет" конфискации, но нужен механизм
Бельгия не выступает против конфискации замороженных российских активов на сумму 280 млрд евро, но считает, что нужен четкий механизм их использования. Об этом заявил премьер-министр Александр Де Кро, пишет Reuters.
Де Кро сказал Reuters, что Бельгия, которую агентство называло в числе трех страны ЕС, тормозящих получение Украиной средств из замороженных активов РФ, готова к обсуждению того, что делать с процентами по замороженным российским активам и самими активами.
"Мы не говорим "нет" конфискации активов. Но нам нужно проработать механизм. Например, их можно использовать в качестве залога для привлечения средств для Украины", – сказал он.
Де Кро добавил, что Бельгия готова участвовать в решении вопроса о поиске правовой основы для переводов этих денег в Украину без дестабилизации мировой финансовой системы.
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По его словам, риск заключается в том, что финансовая стабильность может быть подорвана, поскольку центральные банки часто размещают активы друг у друга.
Львиная доля активов – по сути, ценных бумаг, в которые инвестировал российский Центробанк, – заморожена в депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе. Некоторые ценные бумаги имеют срок погашения и, следовательно, конвертируются в наличные деньги – это сделка, которая облагается налогом по ставке 25%.
"Если есть какой-либо налогооблагаемый доход, мы изолируем его, чтобы он мог пойти в Украину", – заявил Де Кроо в Давосе.
В мае 2023 года Де Кро говорил, что в Бельгии заморожены российские государственные активы на сумму 180 млрд евро. Эти деньги приносят доход в виде купонных выплат и погашений, реинвестируемый бельгийским депозитарием Euroclear.
В октябре в ходе визита в Киев он заявил, что Украина в 2024 году получит от Бельгии первые 1,7 млрд евро от этих активов.
"Есть замороженные активы, доходы от этих активов и налоги с них. Сами активы и доходы от них – это компетенция Евросоюза, мы на это не влияем. А налоги с доходов, которые мы получаем, – это наша компетенция. И мы решили, что 100% этих поступлений пойдут на помощь Украине", – сказал тогда Де Кро.
- 6 января 2024 года президент Владимир Зеленский оценил доступные для конфискации зарубежные активы России в $300 млрд и призвал использовать эти средства для поддержки Украины.