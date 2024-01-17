Премьер Бельгии о российских активах: Мы не говорим "нет" конфискации, но нужен механизм

Фото: EPA

Бельгия не выступает против конфискации замороженных российских активов на сумму 280 млрд евро, но считает, что нужен четкий механизм их использования. Об этом заявил премьер-министр Александр Де Кро, пишет Reuters.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Де Кро сказал Reuters, что Бельгия, которую агентство называло в числе трех страны ЕС, тормозящих получение Украиной средств из замороженных активов РФ, готова к обсуждению того, что делать с процентами по замороженным российским активам и самими активами.

"Мы не говорим "нет" конфискации активов. Но нам нужно проработать механизм. Например, их можно использовать в качестве залога для привлечения средств для Украины", – сказал он.

Де Кро добавил, что Бельгия готова участвовать в решении вопроса о поиске правовой основы для переводов этих денег в Украину без дестабилизации мировой финансовой системы.

Читайте также: ЕЦБ: использование замороженных активов РФ для Украины может навредить репутации евро

По его словам, риск заключается в том, что финансовая стабильность может быть подорвана, поскольку центральные банки часто размещают активы друг у друга.

Львиная доля активов – по сути, ценных бумаг, в которые инвестировал российский Центробанк, – заморожена в депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе. Некоторые ценные бумаги имеют срок погашения и, следовательно, конвертируются в наличные деньги – это сделка, которая облагается налогом по ставке 25%.

"Если есть какой-либо налогооблагаемый доход, мы изолируем его, чтобы он мог пойти в Украину", – заявил Де Кроо в Давосе.

В мае 2023 года Де Кро говорил, что в Бельгии заморожены российские государственные активы на сумму 180 млрд евро. Эти деньги приносят доход в виде купонных выплат и погашений, реинвестируемый бельгийским депозитарием Euroclear.

В октябре в ходе визита в Киев он заявил, что Украина в 2024 году получит от Бельгии первые 1,7 млрд евро от этих активов.

"Есть замороженные активы, доходы от этих активов и налоги с них. Сами активы и доходы от них – это компетенция Евросоюза, мы на это не влияем. А налоги с доходов, которые мы получаем, – это наша компетенция. И мы решили, что 100% этих поступлений пойдут на помощь Украине", – сказал тогда Де Кро.