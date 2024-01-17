Прем'єр Бельгії про російські активи: Ми не кажемо "ні" конфіскації, але потрібен механізм

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Бельгія не виступає проти конфіскації заморожених російських активів на суму 280 млрд євро, але вважає, що потрібен чіткий механізм їх використання. Про це заявив прем'єр-міністр Александер Де Кро, пише Reuters.

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Де Кро сказав Reuters, що Бельгія, яку агентство називало серед трьох країн ЄС, які гальмують отримання Україною коштів із заморожених активів РФ, готова до обговорення того, що робити з відсотками із заморожених російських активів та самими активами.

"Ми не кажемо "ні" конфіскації активів. Але нам потрібно опрацювати механізм. Наприклад, їх можна використовувати як заставу для залучення коштів для України", – сказав він.

Де Кро додав, що Бельгія готова брати участь у розв'язанні питання щодо пошуку правової основи для переказів цих грошей в Україну без дестабілізації світової фінансової системи.

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За його словами, ризик полягає в тому, що фінансова стабільність може бути підірвана, оскільки центральні банки часто розміщують активи один одного.

Левова частка активів – по суті, цінних паперів, які інвестував російський Центробанк, – заморожена в депозитарії Euroclear, розташованому в Брюсселі. Деякі цінні папери мають термін погашення і, отже, конвертуються в готівку – це угода, яка оподатковується за ставкою 25%.

"Якщо є якийсь оподатковуваний дохід, ми ізолюємо його, щоб він міг піти в Україну", – заявив Де Кроо у Давосі.

У травні 2023 року Де Кро говорив, що у Бельгії заморожено російські державні активи на суму 180 млрд євро. Ці гроші приносять дохід у вигляді купонних виплат і погашень, що реінвестується бельгійським депозитарієм Euroclear.

У жовтні під час візиту до Києва він заявив, що Україна у 2024 році отримає від Бельгії перші 1,7 млрд євро від цих активів.

"Є заморожені активи, доходи від цих активів та податки з них. Самі активи та доходи від них – це компетенція Євросоюзу, ми на це не впливаємо. А податки з доходів, які ми отримуємо, – це наша компетенція. І ми вирішили, що 100% цих надходжень підуть на допомогу Україні", – сказав тоді Де Кро.