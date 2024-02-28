Бельгійське Enabel розпочне роботу в Україні. Має $150 млн від заморожених активів РФ

Вже у березні Enabel приєднається до реалізації проєктів відновлення критичної та соціальної інфраструктури України

Фото: Мінінфраструктури/Facebook

Бельгійське державне агентство з розвитку Enabel розпочинає системну співпрацю з Україною у сфері відновлення. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Enabel отримало фінансування у розмірі $150 млн, що надійшли завдяки замороженим у Бельгії російським активам.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Обговорюється можливість використання цих коштів у спільному зі Світовим Банком проєкті "HOPE", мета якого — відновлення пошкодженого внаслідок бойових дій житла та виплата компенсацій. Також проєкт спрямований на посилення можливостей громад у відновленні.

Очікується, що вже у березні бельгійське держагентство приєднається до реалізації проєктів відновлення критичної та соціальної інфраструктури. Також найближчим часом Enabel планує відкрити офіси у Києві та Харкові.

"Разом з міжнародними партнерами розробили та запустили програму термінових та капітальних ремонтів єВідновлення. Понад 40 000 українців уже отримали 3,8 млрд грн. Запрошуємо бельгійських партнерів приєднатися", – прокоментувала заступниця міністра інфраструктури Олександра Азархіна.

Прем'єр Бельгії про російські активи: Ми не говоримо "ні" конфіскації, але потрібен механізм.

29 січня 2024 року посли ЄС погодили передання доходів від заморожених російських активів.

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем