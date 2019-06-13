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13.06.2019, 19:08

Бизнес не должен декларировать валютные ценности - НБУ

Бизнес не должен декларировать валютные ценности - НБУ

В Нацбанке разъяснили, что декларирование валютных ценностей и зарубежного имущества отменено с вступлением в силу закона о валютной либерализации

Бизнес не должен подавать декларации о валютных ценностях и другом имуществе, находящемся за пределами Украины, после вступления в силу 7 февраля 2019 года Закона Украины "О валюте и валютных операциях". Об этом говорится в разъяснении Национального банка Украины.

"Несмотря на отмену еще в феврале этого года требования подавать декларации, бизнес продолжает это делать. Только за последние два месяца Национальный банк Украины официально вернул около 200 таких деклараций", - отмечают в НБУ.

Поэтому в Нацбанке еще раз обращают внимание предпринимателей на то, что декларирование валютных ценностей и другого зарубежного имущества отменено.

Напомним, с 7 февраля вступил в силу новый закон о валюте, который снял порядка 30 ограничений на валютном рынке. 

С 1 марта снижена с 50% до 30% норма обязательной продажи валютных поступлений бизнесом.

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Теги: налоговая декларация, НБУ, валютная либерализация, декларирование
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