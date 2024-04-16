Бизнес-омбудсмен заявил о необходимости "коперниканского переворота" в налоговых проверках
Совет бизнес-омбудсмена проанализировал ситуацию с налоговыми проверками в Украине за последние семь лет. Расследование показало, что проверки в подавляющем большинстве случаев заканчиваются штрафами, которые затем обжалуются в судах и негативно влияют на доверие со стороны бизнеса. Такие выводы во вторник на брифинге представил руководитель органа Роман Ващук.
Совет бизнес-омбудсмена считает, что в вопросе администрирования налогов Украине "нужен коперниканский переворот". Для этого он предлагает принять декларацию принципов справедливого и рассудительного правоприменения. "Это о пропорциональности, о прозрачности – о таких всяких хороших вещах", — сказал Ващук.
Другие идеи состоят во внедрении принципа "Сначала консультирование" (превентивная коммуникация), усилении роли юридических департаментов на этапе проведения налоговой проверки, внедрении альтернативных методов разрешения споров, увеличении прозрачности информации для налогоплательщиков и т.д.
- Владимир Зеленский в конце декабря 2023 года подписал закон об отмене моратория на налоговые проверки. Возобновление проверок бизнеса было одним из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной очередного транша кредитной помощи.