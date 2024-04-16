Бизнес-омбудсмен заявил о необходимости "коперниканского переворота" в налоговых проверках
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Совет бизнес-омбудсмена проанализировал ситуацию с налоговыми проверками в Украине за последние семь лет. Расследование показало, что проверки в подавляющем большинстве случаев заканчиваются штрафами, которые затем обжалуются в судах и негативно влияют на доверие со стороны бизнеса. Такие выводы во вторник на брифинге представил руководитель органа Роман Ващук.

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"Из большой тучи – малый дождь", — в шутку оценил Ващук эффективность налоговых проверок.
В среднем в течение 2017-2021 годов в 74% случаев налоговые проверки (за исключением камеральных) завершались составлением актов, а в 2022-2023 годах этот показатель вырос до 85%.
Несмотря на судебные дела, возбужденные после налоговых проверок, поступление от них в общий сводный украинский бюджет составляет лишь 1% от начисленных денежных обязательств. "В Украине большая система проверок и потом десятки тысяч судебных дел ежегодно на эту тему. Поступление от них составляет лишь 1% от начисленных денежных обязательств в общий сводный украинский бюджет. На 99%+ украинский бизнес платит налоги добровольно", — сказал Ващук.
По данным Совета бизнес-омбудсмена, бизнесу удается обжаловать 85% налоговых решений.
Исследование также показало очень низкий уровень доверия к налоговой со стороны бизнеса. "Это очевидно не всеукраинский социологический опрос, но показывает, что те, кого больше затрагивает этот вопрос, видят вещи именно так", — сказал Ващук.
Только 13,3% респондентов опросника Совета бизнес-омбудсмена доверяют региональным налоговым органам. Доверие к центральному аппарату Государственной налоговой службы не намного выше и составляет 18,9%.

Совет бизнес-омбудсмена считает, что в вопросе администрирования налогов Украине "нужен коперниканский переворот". Для этого он предлагает принять декларацию принципов справедливого и рассудительного правоприменения. "Это о пропорциональности, о прозрачности – о таких всяких хороших вещах", — сказал Ващук.

Другие идеи состоят во внедрении принципа "Сначала консультирование" (превентивная коммуникация), усилении роли юридических департаментов на этапе проведения налоговой проверки, внедрении альтернативных методов разрешения споров, увеличении прозрачности информации для налогоплательщиков и т.д.

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