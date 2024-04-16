Бизнес-омбудсмен заявил о необходимости "коперниканского переворота" в налоговых проверках

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Совет бизнес-омбудсмена проанализировал ситуацию с налоговыми проверками в Украине за последние семь лет. Расследование показало, что проверки в подавляющем большинстве случаев заканчиваются штрафами, которые затем обжалуются в судах и негативно влияют на доверие со стороны бизнеса. Такие выводы во вторник на брифинге представил руководитель органа Роман Ващук.

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"Из большой тучи – малый дождь", — в шутку оценил Ващук эффективность налоговых проверок.

В среднем в течение 2017-2021 годов в 74% случаев налоговые проверки (за исключением камеральных) завершались составлением актов, а в 2022-2023 годах этот показатель вырос до 85%.

Несмотря на судебные дела, возбужденные после налоговых проверок, поступление от них в общий сводный украинский бюджет составляет лишь 1% от начисленных денежных обязательств. "В Украине большая система проверок и потом десятки тысяч судебных дел ежегодно на эту тему. Поступление от них составляет лишь 1% от начисленных денежных обязательств в общий сводный украинский бюджет. На 99%+ украинский бизнес платит налоги добровольно", — сказал Ващук.

По данным Совета бизнес-омбудсмена, бизнесу удается обжаловать 85% налоговых решений.

Исследование также показало очень низкий уровень доверия к налоговой со стороны бизнеса. "Это очевидно не всеукраинский социологический опрос, но показывает, что те, кого больше затрагивает этот вопрос, видят вещи именно так", — сказал Ващук.