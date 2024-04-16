Бізнес-омбудсмен заявив про необхідність "коперніканського перевороту" в податкових перевірках

Фото: LIGA.net

Рада бізнес-омбудсмена проаналізувала ситуацію з податковими перевірками в Україні за останні сім років. Розслідування показало, що перевірки у переважній більшості випадків закінчуються штрафами, які потім оскаржуються в судах й негативно впливають на довіру з боку бізнесу. Такі висновки у вівторок на брифінгу представив керівник органу Роман Ващук.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"З великої хмари – малий дощ", – жартома оцінив Ващук ефективність податкових перевірок.

У середньому протягом 2017-2021 років у 74% випадків податкові перевірки (за винятком камеральних) завершувалися складанням актів, а у 2022-2023 роках цей показник зріс до 85%.

Попри судові справи, порушені після податкових перевірок, надходження від них до загального зведеного українського бюджету становить лише 1% від нарахованих грошових зобов’язань. "В Україні велика система перевірок і потім десятки тисяч судових справ щорічно на цю тему. Надходження від них становить лише 1% від нарахованих грошових зобов’язань до загального зведеного українського бюджету. На 99%+ український бізнес сплачує податки добровільно", – сказав Ващук.

За даними Ради бізнес-омбудсмена, бізнесу вдається оскаржувати 85% рішень податкової.

Дослідження також показало вкрай низький рівень довіри до податкової з боку бізнесу. "Це очевидно не є всеукраїнське соціологічне опитування, але показує, що ті, кого найбільше торкається це питання, бачать речі саме так", – сказав Ващук.