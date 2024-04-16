Бізнес-омбудсмен заявив про необхідність "коперніканського перевороту" в податкових перевірках
Рада бізнес-омбудсмена проаналізувала ситуацію з податковими перевірками в Україні за останні сім років. Розслідування показало, що перевірки у переважній більшості випадків закінчуються штрафами, які потім оскаржуються в судах й негативно впливають на довіру з боку бізнесу. Такі висновки у вівторок на брифінгу представив керівник органу Роман Ващук.
Рада бізнес-омбудсмена вважає, що у питанні адміністрування податків Україні "потрібен коперніканський переворот". Для цього вона пропонує ухвалити декларацію принципів справедливого та розсудливого правозастосування. "Це про пропорційність, про прозорість – про такі всякі добрі речі", – сказав Ващук.
Інші ідеї полягають у впровадженні принципу "Спершу консультування" (превентивна комунікація), посилення ролі юридичних департаментів на етапі проведення податкової перевірки, впровадження альтернативних методів вирішення спорів, збільшення прозорості інформації для платників податків тощо.
- Володимир Зеленський наприкінці грудня 2023 року підписав закон про скасування мораторію на податкові перевірки. Відновлення перевірок бізнесу було однією з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною чергового траншу кредитної допомоги.