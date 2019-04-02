Бизнес освободили от декларирования валюты и имущества за рубежом

Закон о валютной либерализации, вступивший в силу 7 февраля 2019 года, не предусматривает декларирование валюты и другого зарубежного имущества. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"В связи с введением в действие с 7 февраля 2019 Закона "О валюте и валютных операциях" от 21 июня 2018 №2473-VIII дальнейшее предоставление субъектами предпринимательской деятельности в Национальный банк Украины деклараций о валютных ценностях, доходах и имуществе, принадлежащих резиденту Украины и находящихся за ее пределами, за периоды после введения в действие Закона №2473, не предвидится", - говорится в сообщении.

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В Нацбанке уточняют, что в случае необходимости предоставления в НБУ декларации за периоды до введения в действие закона о валютной либерализации, это можно сделать почтой или доставить по адресам НБУ в регионах.

Напомним, с 7 февраля вступил в силу новый закон о валюте, который снял порядка 30 ограничений на валютном рынке.

С 1 марта снижена с 50% до 30% норма обязательной продажи валютных поступлений бизнесом.