Бизнес сокращает производство из-за высоких цен – индекс ожиданий НБУ

Индекс деловых ожиданий предприятий по итогам четвертого квартала сократился на 2,2 п.п. по сравнению с третьим кварталом до 112.1%. Об этом говорится в отчете НБУ.

Снижение индекса произошло за счет ухудшения бизнесом ожиданий по объему производства товаров и услуг в 2022 году. Число предприятий, ожидающих рост производства сократилось до 8,3% на конец 2021 года с 21,5% в третьем квартале, говорится в отчете.

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Инфляционные ожидания ухудшаются второй квартал подряд: доля опрошенных предприятий, считающих, что инфляция в 2022 году превысит 7.5%, выросла до 61.9% с 51.3%. Расходы на производство остаются основным проинфляционным фактором, по мнению 79.9% респондентов.

Оценки предприятий по изменению собственного финансово-экономического состояния в следующие 12 месяцев остаются положительными. Самые высокие ожидания у предприятий торговли и перерабатывающей промышленности. В целом улучшения финансового состояния ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, кроме предприятий энерго- и водоснабжения.

Шестой квартал подряд наблюдается улучшение ожиданий роста объемов иностранных инвестиций предприятиями, которые их привлекают. В то же время, доля респондентов, которые в последующие 12 месяцев планируют привлекать иностранные инвестиции, несколько снизилась и составляет 21.4% (в предыдущем опросе – 23.4%).

Второй квартал бизнес прогнозирует увеличение общего количества работников на своих предприятиях, кроме предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Усилились и остаются высокими ожидания предприятий по росту заработных плат работников в следующие 12 месяцев. Только 1.6% опрошенных компаний готовы к уменьшению заработной платы (в предыдущем опросе – 0.9%).

Уменьшилась доля предприятий, которые планируют брать банковские кредиты – до 38.5% (в ІІІ квартале – 40.4%). Традиционно большинство респондентов планирует привлекать кредиты в национальной валюте – 77.2%.

Квартальный опрос НБУ проводил с 3 ноября 2021 года по 1 декабря 2021 года. В опросе приняло участие 688 предприятий из 22 регионов.

В декабре бизнес впервые за полгода негативно оценил свои перспективы.

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Роман Брыль

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