Бизнес США заинтересован инвестировать в восстановление Украины – Минэкономики
Бизнес США заинтересован в инвестициях в проекты восстановления Украины, сообщает пресс-служба Минэкономики по итогам министра экономики Украины Юлии Свириденко с представителями Торговой палаты США в Вашингтоне.
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"Наибольший риск для инвестора сегодня – не инвестировать в Украину. Большой интерес к инвестициям в наше государство, который мы увидели здесь, в США, свидетельствует о том, что наши сигналы услышаны и восприняты положительно", – заявила Свириденко по результатам встреч с американским бизнесом .
Она подчеркнула во время встречи, что Украина способна совершить в течение 10 лет экономическое чудо.
Свириденко рассказала об электронной платформе Advantage Ukraine, на которой собраны сотни инвестпроектов и возможностей в десяти отраслях экономики. В общей сложности через платформу поступило более 370 запросов. Наибольший интерес представляют инвестиции в инновации и технологии, а также агропромышленный комплекс.
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- 21 октября Минэкономики назвало необходимые инвестиции для "экономического чуда" – $70-80 млрд в год.
- 24 октября Украина получила $30 млн на пилотный проект по страхованию инвестиций.
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