Бизнес США заинтересован инвестировать в восстановление Украины – Минэкономики

Разрушение после российской ракеты (Фото: Валентин Резниченко)

Бизнес США заинтересован в инвестициях в проекты восстановления Украины, сообщает пресс-служба Минэкономики по итогам министра экономики Украины Юлии Свириденко с представителями Торговой палаты США в Вашингтоне.

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"Наибольший риск для инвестора сегодня – не инвестировать в Украину. Большой интерес к инвестициям в наше государство, который мы увидели здесь, в США, свидетельствует о том, что наши сигналы услышаны и восприняты положительно", – заявила Свириденко по результатам встреч с американским бизнесом .

Она подчеркнула во время встречи, что Украина способна совершить в течение 10 лет экономическое чудо.

Свириденко рассказала об электронной платформе Advantage Ukraine, на которой собраны сотни инвестпроектов и возможностей в десяти отраслях экономики. В общей сложности через платформу поступило более 370 запросов. Наибольший интерес представляют инвестиции в инновации и технологии, а также агропромышленный комплекс.

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21 октября Минэкономики назвало необходимые инвестиции для "экономического чуда" – $70-80 млрд в год.

24 октября Украина получила $30 млн на пилотный проект по страхованию инвестиций.

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