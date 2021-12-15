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Бизнес ухудшил оценку инвестиционного климата Украины – опрос ЕБА

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 12:58
Бизнес ухудшил оценку инвестиционного климата Украины – опрос ЕБА - Фото
Фото: depositphotos.com

Генеральные директора украинских и международных компаний ухудшили оценку инвестиционного климата Украины во второй половине 2021 года: интегральный индекс инвестпривлекательности снизился до 2,73 балла из 5 возможных. Об этом говорится в совместном экспертном отчете Европейской бизнес ассоциации и юрфирмы Василий Кисиль и Партнеры.  

В первой половине года индекс инвестпривлекательности составлял 2,84 балла, напоминают в ЕБА. 

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Процент СЕО считающий текущий инвестиционный климат неблагоприятным, остается неизменным – 58%. Еще 35% респондентов оценили инвестклимат нейтрально. А количество респондентов, давших положительную оценку инвестклимату, уменьшилось почти вдвое – с 13% полгода назад до нынешних 7%. 

Оценка полугодовой динамики инвестклимата тоже ухудшилась. Сейчас 29% опрошенных наблюдают негативную динамику (ранее таковых было 15%), 57% считают, что существенных изменений не произошло. И только 14% уверены, что бизнес-климат улучшился, в то время как полгода назад о положительной тенденции говорили 32% респондентов.   

Директора также ухудшили прогнозы развития инвестклимата в ближайшие полгода. Большинство (55%) считают, что инвестклимат останется неизменным в первом полугодии 2022 года.  32% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации (ранее таковых было 17%). И только 13% ожидают улучшения инвестклимата в ближайшие полгода (ранее – 25%). 

Каждый пятый СЕО (19% всех опрошенных) считают, что новым компаниям будет выгодно инвестировать в Украину в течение ближайших шести месяцев. Выросло количество респондентов, которые с этим не согласны – с 35% до 44%.  

45% директоров утверждают, что до сих пор испытывают влияние пандемии на работу своей компании. Больше всего жалуются на падение спроса и доходов, временную нетрудоспособность работников, дефицит персонала и психологическую усталость, негативное влияние на подрядчиков и партнеров. 

Тройка ключевых барьеров, сдерживающих развитие бизнес-климата Украины, остается неизменной: слабая судебная система (так утверждают 87% опрошенных), высокий уровень коррупции (85%), а также теневая экономика (76%). В этом году впервые в этот список добавился низкий темп вакцинации населения – так считают 50% директоров. 

Среди других препятствий для развития инвестклимата директора называют геополитическую напряженность, энергетический кризис, несовершенное государственное управление, стагнацию реформ, сложную налоговую систему, постоянные ротации в правительстве.  

Среди позитивных тенденций СЕО выделяют сотрудничество с МВФ и стабильный валютный курс, диджитализацию государственных услуг, валютное регулирование, запуск рынка земли и реформу градостроительства. 

Бизнес ухудшил оценку инвестиционного климата Украины – опрос ЕБА

Европейская бизнес ассоциация проводит исследования "Индекс инвестиционной привлекательности Украины" с 2008 года. За всю историю измерения Индекс ни разу не достиг положительной зоны – выше 4 баллов. В последней волне опроса приняли участие 92 директора крупнейших международных и украинских компаний. Для расчета индекса используется шкала Лайкерта из 5 градаций, где: 1 – крайне негативно, 5 – крайне положительно, 3 – нейтрально.

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Роман Брыль
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европейская бизнес ассоциация инвестиционная привлекательность бизнес-климат
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