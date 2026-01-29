Бизнес улучшил оценку состояния налогообложения в Украине: индекс ЕБА возрос до 2,94 балла

Фото: Depositphotos

Интегральная оценка налогового индекса, который рассчитывает Европейская бизнес-ассоциация, в течение 2025 года улучшилась с 2,64 до 2,94 балла из пяти возможных. Несмотря на рост, он все еще находится в отрицательной плоскости, сообщила ЕБА.

Нынешний показатель – самый высокий за последние три года.

Источник: ЕБА

64% опрошенных налоговых и финансовых специалистов ЕБА оценили текущий налоговый режим как удовлетворительный (в 2024 году – 59%). В то же время 27% респондентов считают, что он препятствует развитию бизнеса, а лишь 9% – что способствует.

Как и в прошлом году, самую низкую оценку среди факторов, влияющих на расчет индекса, получило качество налогового законодательства – 2,86 балла, хотя его оценка выросла по сравнению с 2,46 балла в предыдущей волне. Большинство респондентов, а именно 63%, считают качество налогового законодательства удовлетворительным.

Оценка администрирования налогов улучшилась до 2,89 балла (было 2,62). Количество тех, кто считает процедуру обременительной, сократилось с 44% до 30%. Бизнес жалуется прежде всего на затраты времени на отчетность, непонятность разъяснений и отсутствие переходных периодов при законодательных изменениях.

Фискальное давление несколько ослабло – оценка выросла до 2,89 балла (было 2,70).

Лучше всего эксперты оценили качество налогового обслуживания – 3,10 балла (было 2,79).

"Учитывая результаты исследования, уместность проведения точечных экспериментов в налоговой сфере, особенно таких, которые могут иметь значительный общественный резонанс, пока представляется сомнительной, ведь ключевые проблемы имеют системный характер и требуют комплексного решения. Перспективным направлением для улучшения ситуации является обеспечение принципиальной стабильности законодательства", – прокомментировала результаты опроса Наталья Артемчук, менеджер налогового и таможенного комитетов ЕБА.