Бізнес покращив оцінку стану оподаткування в Україні: індекс ЄБА зріс до 2,94 бала
Інтегральна оцінка податкового індексу, який розраховує Європейська бізнес-асоціація, протягом 2025 року покращився з 2,64 до 2,94 бала з п'яти можливих. Попри зростання, він все ще перебуває у негативній площині, повідомила ЄБА.
Нинішній показник – найвищий за останні три роки.
64% опитаних податкових та фінансових фахівців ЄБА оцінили поточний податковий режим як задовільний (у 2024 році – 59%). Водночас 27% респондентів вважають, що він перешкоджає розвитку бізнесу, а лише 9% – що сприяє.
Як і торік, найнижчу оцінку серед факторів, що впливають на розрахунок індексу, отримала якість податкового законодавства – 2,86 бала, хоча її оцінка зросла порівняно із 2,46 бала у попередній хвилі. Більшість респондентів, а саме 63%, вважають якість податкового законодавства задовільною.
Оцінка адміністрування податків покращилась до 2,89 бала (було 2,62). Кількість тих, хто вважає процедуру обтяжливою, скоротилась з 44% до 30%. Бізнес скаржиться насамперед на витрати часу на звітність, незрозумілість роз'яснень та відсутність перехідних періодів при законодавчих змінах.
Фіскальний тиск дещо послабшав – оцінка зросла до 2,89 бала (було 2,70).
Найкраще експерти оцінили якість податкового обслуговування – 3,10 бала (було 2,79).
"З огляду на результати дослідження, доречність проведення точкових експериментів у податковій сфері, особливо таких, які можуть мати значний суспільний резонанс, наразі видається сумнівною, адже ключові проблеми мають системний характер і потребують комплексного вирішення. Перспективним напрямком для покращення ситуації є забезпечення принципової стабільності законодавства", – прокоментувала результати опитування Наталія Артемчук, менеджерка податкового та митного комітетів ЄБА.
- Для погодження нової програми співпраці з МВФ на $8,2 мільярда, від якої залежить фінансування Євросоюзу на 90 млрд євро, Україна має виконати низку "домашніх завдань".
- Серед них – скасування пільги на безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро, запровадження податку для цифрових платформ (так званий "податок на OLX") і закріплення військового збору на рівні 5% на постійній основі.
- Окремо від основного пакета обговорюється запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців, який голосуватимуть пізніше.
