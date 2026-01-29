Бізнес покращив оцінку стану оподаткування в Україні: індекс ЄБА зріс до 2,94 бала

Фото: Depositphotos

Інтегральна оцінка податкового індексу, який розраховує Європейська бізнес-асоціація, протягом 2025 року покращився з 2,64 до 2,94 бала з п'яти можливих. Попри зростання, він все ще перебуває у негативній площині, повідомила ЄБА.

Нинішній показник – найвищий за останні три роки.

Джерело: ЄБА

64% опитаних податкових та фінансових фахівців ЄБА оцінили поточний податковий режим як задовільний (у 2024 році – 59%). Водночас 27% респондентів вважають, що він перешкоджає розвитку бізнесу, а лише 9% – що сприяє.

Як і торік, найнижчу оцінку серед факторів, що впливають на розрахунок індексу, отримала якість податкового законодавства – 2,86 бала, хоча її оцінка зросла порівняно із 2,46 бала у попередній хвилі. Більшість респондентів, а саме 63%, вважають якість податкового законодавства задовільною.

Оцінка адміністрування податків покращилась до 2,89 бала (було 2,62). Кількість тих, хто вважає процедуру обтяжливою, скоротилась з 44% до 30%. Бізнес скаржиться насамперед на витрати часу на звітність, незрозумілість роз'яснень та відсутність перехідних періодів при законодавчих змінах.

Фіскальний тиск дещо послабшав – оцінка зросла до 2,89 бала (було 2,70).

Найкраще експерти оцінили якість податкового обслуговування – 3,10 бала (було 2,79).

"З огляду на результати дослідження, доречність проведення точкових експериментів у податковій сфері, особливо таких, які можуть мати значний суспільний резонанс, наразі видається сумнівною, адже ключові проблеми мають системний характер і потребують комплексного вирішення. Перспективним напрямком для покращення ситуації є забезпечення принципової стабільності законодавства", – прокоментувала результати опитування Наталія Артемчук, менеджерка податкового та митного комітетів ЄБА.