Бизнес заметно оживился в феврале. Среднедневная выручка выросла до 14 млрд грн — ГНС

Одним из наиболее динамичных сегментов стал топливный рынок

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После прогнозируемого снижения объемов реализации в январе 2025 года, ежегодно наблюдаемого после пикового декабрьского сезона, в феврале произошло оживление экономической активности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Среднедневная выручка в феврале выросла на 10% по сравнению с январем – с 12,7 млрд грн до 14 млрд грн. Общее количество чеков за два месяца составило 1,533 млрд, что свидетельствует о росте покупательной активности.

Одним из наиболее динамичных сегментов стал топливный рынок, где наблюдается стабильное увеличение объемов реализации. В феврале через РРО было реализовано 19,69 млн литров горючего, что на 9,3% больше чем в январе (18,01 млн литров). Общая стоимость проданного горючего за два месяца 2025 года превысила 56,9 млрд грн.

Такие показатели могут свидетельствовать об увеличении потребления горючего бизнесом и населением, а также детенизации рынка, что является индикатором экономического оживления и добросовестной конкуренции, указывают в ГНС.

Сегменты алкоголя и табака показывают стабильный прирост. Продажа алкогольных напитков в феврале увеличилась на 1,9%, достигнув 393,5 млн грн (против 386,1 млн грн в январе). В Украине действуют более 100 000 лицензий на право розничной торговли алкоголем.

Реализация табачных изделий выросла на 2,7%, поднявшись с 334,8 млн грн в январе до 343,7 млн грн в феврале. Общая выручка от продажи табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет уже превысила 20 млрд грн. Количество лицензий на торговлю табачными изделиями и электронными сигаретами составляет более 75 000.

Общая выручка от продажи бытовой техники за два месяца 2025 года составила 31,12 млрд грн. В январе выручка достигла 16,2 млрд грн, в феврале – 14,92 млрд грн.

Игорный бизнес также показывает значительные финансовые обороты. Общая выручка от игорного бизнеса превысила 8,49 млрд грн. В январе сумма составила 4,39 млрд грн, в феврале – 4,09 млрд грн.

"Наблюдается положительная динамика во многих секторах, что свидетельствует об устойчивости экономики даже в условиях военного времени", — резюмируют в ГНС.