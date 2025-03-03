Украинцы оплатили карточками товаров и услуг онлайн на 622 млрд грн. Средний чек – 561 грн

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Украинцы оплатили платежными картами товаров и услуг в интернете на 622 млрд грн в 2024 году, что составляет 14,7% от суммы всех операций с карточками в Украине за прошлый год. Данные опубликовал Национальный банк.

Средний чек оплаты товаров и услуг в интернете вырос до 561 грн с 490 грн в 2023 году.

Всего количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, за 2024 год составило 8,65 млрд, а их общая сумма – 6,57 трлн грн. Из них в Украине осуществлено 91,8% от количества и 90,1% от суммы всех сделок с карточками.

Большинство операций с платежными картами в Украине были безналичными. Так, в Украине и за рубежом осуществлено 8,18 млрд безналичных операций на сумму 4,24 трлн грн.

Больше операций с использованием платежных карт по количеству и по сумме приходилось на расчеты в торговой сети. Это 73,4% и 46,8% соответственно (более 6 млрд сделок на сумму почти 2 трлн грн). Средний чек – 330 грн (в 2023 году – 325 грн).

Переводы с карты на карту по сумме составляли 31,1% от всех операций (или 1,31 трлн грн). Средний перевод – 1958 грн (в 2023 году – 1 972 грн).