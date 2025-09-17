Bloomberg: Германия изменила позицию по использованию замороженных активов РФ

Фото: Depositphotos

Германия изменила позицию и теперь активно поддерживает использование замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом пишет Bloomberg.

Ранее Берлин осторожно относился к этому, чтобы защитить статус финансового центра Европы и придерживаться принципа государственного иммунитета.

Сейчас же, по данным агентства, опасаясь, что в случае ослабления поддержки США бремя помощи Украине ляжет на крупнейшую экономику Европы, Германия выступает за максимальное использование замороженных российских активов.

В целом в Европе и среди союзников из группы G7 растет поддержка использования замороженных российских активов для дополнительного финансирования обороны Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что ЕС должен срочно разработать новое решение для финансирования усилий Украины на основе этих активов.

"За счет денежных остатков замороженных российских активов мы можем предоставить Украине репарационный кредит", – отметила она.

При этом речь идет не о прямой конфискации активов, чего продолжают требовать США и некоторые страны Восточной Европы.

По информации агентства, эту тему обсудят некоторые министры финансов ЕС на заседании в Копенгагене на этой неделе, а также лидеры ЕС в октябре. Окончательное решение ожидается на саммите лидеров ЕС 23-24 октября.