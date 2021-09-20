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Bloomberg назвал 25 самых богатых семей мира

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 08:13
Bloomberg назвал 25 самых богатых семей мира - Фото
Элис и Джим Уолтон (фото: walmartcorporate/Flickr)

Состояние 25 богатейших семей мира на фоне пандемии коронавируса увеличилось на 22% или $312 млрд – до $1,7 трлн. Агентство Bloomberg опубликовало ежегодный список самых богатых семей, которые владеют крупнейшими компаниями мира.

Уже традиционно лидером рейтинга стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Ее состояние за последний год выросло на $23 млрд – до $238,2 млрд.

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На втором месте семья Марс, владеющая производством M&Ms, Milky Way и Snickers. За год прибыль компании составила $39,2 млрд, увеличив состояние семьи до $141,9 млрд.

Третьей по размеру капитала в мире стала семья Кох, владеющая Koch Industries. Компания занимается нефтепереработкой и химическим производством. Koch Industries заработала за год около $115 млрд, а состояние Кохов достигло $124,4 млрд.

В первой десятке рейтинга:

– семья Эрме (Франция), владельцы модного дома Hermes ($116, млрд);
– королевская семья Саудовской Аравии Аль Сауд ($100 млрд);
– семья Амбани, владельцы индийского нефтяного холдинга Reliance Industries ($93,7 млрд);
– семья Вертхаймеров, владельцы модного дома Chanel ($61,8 млрд);
– семья Джонсон, владельцы компании по управлению активами Fidelity Investments ($61,2 млрд);
– семья Томсон, владельцы информационного агентства Thomson Reuters ($61,1 млрд);
– семья Берингер, владельцы немецкой фармкомпании Boehringer Ingelheim ($59,2 млрд).

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Юрий Тарасовский
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рейтинг Walmart семья Уолтон богатейшие семьи мира
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