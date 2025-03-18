Bloomberg сообщил о прогрессе в вопросе конфискации российских активов
Великобритания и Европейский Союз запланировали на вторник переговоры о возможной конфискации российских активов, пишет Bloomberg.
По данным агентства, на встрече министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми и главного дипломата ЕС Каи Каллас должны обсудить некие "инновационные инициативы" по увеличению финансирования обороны и усилению военной готовности.
По словам осведомленных источников агентства, разговор также коснется юридических и финансовых механизмов, которые должны обеспечить Европе должное обоснование для взыскания российских активов на миллиарды долларов.
Хотя у некоторых европейских стран, в частности Бельгии и Германии, есть оговорки по поводу таких действий, но в вопросе конфискации достигнут прогресс, утверждает агентство.
"Это не Соединенные Штаты выражали постоянные беспокойства по поводу суверенных активов... на самом деле эти опасения раздаются внутри Европы", — заявил Лемми в Палате общин в понедельник. Смена правительства в Германии может позволить стране пересмотреть свою позицию по этому вопросу, добавил он.
В Европе заморожено около $280 миллиардов активов российского центрального банка и дополнительно $58 миллиардов активов, принадлежащих российским лицам (включая дома, яхты и частные самолеты).
Переговоры по российским активам состоятся на фоне запланированного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, в ходе которого будет обсуждаться предложение США о 30-дневном прекращении огня, которое Украина готова принять.
- В 2024 году страны G7 согласились использовать проценты от замороженных инвестиций как заем для Украины. Ссуда будет обеспечиваться доходами от замороженных российских активов и для Украины будет бесплатной.
- Зеленский просил передать эти $300 миллиардов замороженных российских активов Украине для укрепления военной возможности как гарантию безопасности. В начале марта 2025 года Шмыгаль сказал, что Украина в ближайшее время ожидает ответ ЕС о конфискации российских активов.
- Большая семерка при предыдущем президенте США Джо Байдене неоднократно заявляла, что связывает разблокирование российских активов с выплатой Россией ущерба, который она нанесла Украине.