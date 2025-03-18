Bloomberg сообщил о прогрессе в вопросе конфискации российских активов

Британия и Евросоюз запланировали переговоры по конфискации замороженных активов России на день, когда Трамп запланировал разговор с Путиным

Фото: EPA

Великобритания и Европейский Союз запланировали на вторник переговоры о возможной конфискации российских активов, пишет Bloomberg.

По данным агентства, на встрече министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми и главного дипломата ЕС Каи Каллас должны обсудить некие "инновационные инициативы" по увеличению финансирования обороны и усилению военной готовности.

По словам осведомленных источников агентства, разговор также коснется юридических и финансовых механизмов, которые должны обеспечить Европе должное обоснование для взыскания российских активов на миллиарды долларов.

Читайте также Что представляют собой российские активы в мире и как их конфисковать

Хотя у некоторых европейских стран, в частности Бельгии и Германии, есть оговорки по поводу таких действий, но в вопросе конфискации достигнут прогресс, утверждает агентство.

"Это не Соединенные Штаты выражали постоянные беспокойства по поводу суверенных активов... на самом деле эти опасения раздаются внутри Европы", — заявил Лемми в Палате общин в понедельник. Смена правительства в Германии может позволить стране пересмотреть свою позицию по этому вопросу, добавил он.

В Европе заморожено около $280 миллиардов активов российского центрального банка и дополнительно $58 миллиардов активов, принадлежащих российским лицам (включая дома, яхты и частные самолеты).

Переговоры по российским активам состоятся на фоне запланированного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, в ходе которого будет обсуждаться предложение США о 30-дневном прекращении огня, которое Украина готова принять.