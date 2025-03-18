Bloomberg повідомив про прогрес у питанні конфіскації російських активів

Британія і Євросоюз запланували переговори щодо конфіскації заморожених активів Росії на день, коли Трамп запланував розмову з Путіним

Фото: EPA

Велика Британія та Європейський Союз запланували на вівторок переговори щодо можливої конфіскації російських активів, пише Bloomberg.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За даними агентства, на зустрічі міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі та головної дипломатки ЄС Каї Каллас мають обговорити якісь "інноваційні ініціативи" для збільшення фінансування оборони та посилення військової готовності.

За словами обізнаних джерел агентства, розмова також стосуватиметься юридичних та фінансових механізмів, які мають забезпечити Європі належне обґрунтування для стягнення російських активів на мільярди доларів.

Читайте також Що являють собою російські активи в світі і як їх конфіскувати

Хоча деякі європейські країни, зокрема Бельгія та Німеччина, мають застереження щодо таких дій, але у питанні конфіскації досягнуто прогресу, стверджує агентство.

"Це не Сполучені Штати висловлювали постійні занепокоєння щодо суверенних активів... насправді ці побоювання лунають всередині Європи", — заявив Леммі у Палаті громад у понеділок. Зміна уряду в Німеччині може дозволити країні переглянути свою позицію з цього питання, додав він.

У Європі заморожено близько $280 мільярдів активів російського центрального банку та додатково $58 мільярдів активів, що належать російським особам (включно з будинками, яхтами та приватними літаками).

Переговори щодо російських активів відбудуться на тлі запланованої розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, під час якої обговорюватиметься пропозиція США про 30-денне припинення вогню, яке Україна готова прийняти.