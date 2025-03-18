Bloomberg повідомив про прогрес у питанні конфіскації російських активів
Велика Британія та Європейський Союз запланували на вівторок переговори щодо можливої конфіскації російських активів, пише Bloomberg.
За даними агентства, на зустрічі міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі та головної дипломатки ЄС Каї Каллас мають обговорити якісь "інноваційні ініціативи" для збільшення фінансування оборони та посилення військової готовності.
За словами обізнаних джерел агентства, розмова також стосуватиметься юридичних та фінансових механізмів, які мають забезпечити Європі належне обґрунтування для стягнення російських активів на мільярди доларів.
Хоча деякі європейські країни, зокрема Бельгія та Німеччина, мають застереження щодо таких дій, але у питанні конфіскації досягнуто прогресу, стверджує агентство.
"Це не Сполучені Штати висловлювали постійні занепокоєння щодо суверенних активів... насправді ці побоювання лунають всередині Європи", — заявив Леммі у Палаті громад у понеділок. Зміна уряду в Німеччині може дозволити країні переглянути свою позицію з цього питання, додав він.
У Європі заморожено близько $280 мільярдів активів російського центрального банку та додатково $58 мільярдів активів, що належать російським особам (включно з будинками, яхтами та приватними літаками).
Переговори щодо російських активів відбудуться на тлі запланованої розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, під час якої обговорюватиметься пропозиція США про 30-денне припинення вогню, яке Україна готова прийняти.
- У 2024 році країни G7 погодились використовувати відсотки від заморожених інвестицій як позику для України. Позика забезпечуватиметься доходами від заморожених російських активів і для України буде безплатною.
- Зеленський просив передати ці $300 мільярдів заморожених російських активів Україні для зміцнення військової спроможності як гарантію безпеки. На початку березня 2025 року Шмигаль сказав, що Україна найближчим часом очікує відповідь ЄС щодо конфіскації російських активів.
- Велика сімка за попереднього президента США Джо Байдена неодноразово заявляла, що пов'язує розблокування російських активів із виплатою Росією збитків, яких вона завдала Україні.