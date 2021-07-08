Данилюк, действующий и бывший главы ГФС: на пост директора БЭБ претендуют 50 человек

Заявки на участие в конкурсе по отбору директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) подал 51 кандидат. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию от первого вице-премьера–министр экономики Алексея Любченко.

По словам Любченко, список кандидатов не полный, т.к. часть соискателей послали свои заявки по почте. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Министр уточнил, что в пятницу, 9 июля, состоится заседание конкурсной комиссии, на которой будет названо точное количество претендентов на пост главы БЭБ.

Прием заявок на конкурс завершился вечером 7 июля. О подаче заявок уже сообщили экс-министр финансов и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, нынешний глава Гоударственной фискальной службы (ГФС) Вадим Мельник и бывший и.о. главы ГФС Сергей Солодченко.

Ожидается, что БЭБ начнет свою работу 25 сентября текущего года. На следующий день прекратит свое существование Государственная фискальная служба, которая уже находится в процессе ликвидации.

В результате создания БЭБ произойтдет разделение сервисной и правоохранительной функций налоговой службы, ликвидация налоговой милиции, оптимизация структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, устранения дублирования их функций. Также СБУ ликвидирует Департамент контрразведывательной защиты экономики Украины. Главу БЭБ назначает президент Украины. Бюро подотчетно как президенту, так и Верховной Раде, правительство будет координировать его деятельность. Штат Бюро не будет превышать 4000 сотрудников.

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Роман Брыль

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