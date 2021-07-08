Данилюк, действующий и бывший главы ГФС: на пост директора БЭБ претендуют 50 человек
Заявки на участие в конкурсе по отбору директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) подал 51 кандидат. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию от первого вице-премьера–министр экономики Алексея Любченко.
По словам Любченко, список кандидатов не полный, т.к. часть соискателей послали свои заявки по почте.
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Министр уточнил, что в пятницу, 9 июля, состоится заседание конкурсной комиссии, на которой будет названо точное количество претендентов на пост главы БЭБ.
Прием заявок на конкурс завершился вечером 7 июля. О подаче заявок уже сообщили экс-министр финансов и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, нынешний глава Гоударственной фискальной службы (ГФС) Вадим Мельник и бывший и.о. главы ГФС Сергей Солодченко.
Ожидается, что БЭБ начнет свою работу 25 сентября текущего года. На следующий день прекратит свое существование Государственная фискальная служба, которая уже находится в процессе ликвидации.
- 22 марта 2021 года президент Владимир Зеленский подписал Закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-IX, который Верховная Рада приняла 28 января.
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