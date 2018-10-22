Большая семерка приветствует новую программу Украины и МВФ

Большая семерка приветствует договоренность между Украиной и Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества. Об этом говорится в заявлении в Twitter Канадского председательствования в G7.
"Послы стран Большой семерки приветствуют достигнутую между МВФ и украинской властью договоренностью на уровне специалистов о новой программе в формате stand-by. Это основной шаг на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины и продолжения экономического роста", - отмечает Большая семерка.
В пятницу, 19 октября, Международный валютный фонд и украинские власти договорились о новой 14-месячной программе Stand-By (SBA).
Объем SBA составит 2,8 млрд SDR (эквивалент $3,9 млрд).
Ранее в тот же день стало известно, что правительство повысит цены на газ для домохозяйств на 23,5% с 1 ноября. По текущей программе расширенного финансирования МВФ требовал поднять цены на 60%, но эти требования удалось пересмотреть, сообщил премьер Владимир Гройсман.
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