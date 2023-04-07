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Британия медлит с передачей Украине $2,9 млрд от продажи "Челси" Абрамовича

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 12:26
Британия медлит с передачей Украине $2,9 млрд от продажи
Фото: ЕРА

Фонд, созданный для помощи Украине в размере $2,9 млрд после продажи российским олигархом под санкциями Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси", почти готов к работе, но одобрение правительства Великобритании для начала его работы занимает больше времени, чем ожидалось. Об этом пишет агентство Bloomberg.   

"Мы готовы к работе. Есть сложности и задержки, связанные с политическим одобрением как между Великобританией и ЕС, так и внутри Великобритании", — цитирует агентство Майка Пенроуза, и.о. гендиректора фонда.  

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По его словам, фонд оформил все необходимые документы для создания и представил кандидата на пост генерального секретаря. 

Предполагалось, что как только завершиться юридическое оформление фонда, он подаст заявку в Минфин Британии на получение лицензии на доступ к средствам. Далее правительство должно дать оценку заявке на предмет рисков обхода санкций.  

По словам источника Bloomberg, этот процесс занимает значительно время.  

Использование активов, находящихся под санкциями, — сложный юридический вопрос, поскольку и Великобритания, и ЕС изучают способы конфисковать замороженные российские активы и использовать их для содействия восстановлению Украины, указывают в агентстве.  

Пока эффективного решения не найдено.

Абрамович под давлением санкций продал Челси за $2,9 млрд консорциуму инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Бели в мае прошлого года.  

Деньги от продажи клуба предназначались для благотворительного фонда по поддержке гуманитарных проектов для Украины.   

Правительство Великобритании после продажи клуба заявило, что деньги будут храниться на счете в британском банке. Также заявлялось, что Великобритания будет сотрудничать с Еврокомиссией и Португалией, гражданином которой является Абрамович, чтобы обеспечить соблюдение санкций и определить назначение средств. 

Британское правительство выделило около 200 000 фунтов стерлингов для финансирования юридических и административных расходов по созданию фонда и найма экспертов для разработки плана использования его денег. 

Спустя почти год после продажи "Челси" средства остаются замороженными на банковском счете в Великобритании, и не поступили в Украину.  

В январе британские СМИ писали, что правительство завершает подготовку документов для разблокирования средств фонда.   

Роман Бриль
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Великобритания челси абрамович восстановление украины замороженные активы
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