Британия упростит для своих бизнесменов поездки в четыре области Украины

Британцам, имеющим бизнес во Львовской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях, будет легче посещать Украину

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон (Фото - EPA)

Великобритания переводит в желтую зону еще четыре области Украины. Об этом министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон сказал в пятницу, 3 мая, во время визита во Львовскую область, сообщила пресс-служба областной военной администрации.

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"Во время нашей встречи он [Кэмерон] сообщил, что сегодня МИД Великобритании переведет Львовскую область в так называемую желтую зону. Это значит, что британцам, имеющим бизнес в нашей области, и потенциальным инвесторам гораздо легче будет получить страховку для путешествий", – рассказал председатель ОВА Максим Козицкий.

Подробные разъяснения должно предоставить посольство Великобритании в Киеве.

По предварительной информации, кроме Львовской, в желтую зону переводят Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области.

С начала полномасштабного вторжения МИД Великобритании не рекомендовал своим гражданам приезжать в Украину, в так называемую красную зону, из-за постоянной воздушной опасности.

В январе 2024 года министерство перевело в желтую зону Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области. Такое решение также не рекомендует поездки в Украину, однако исключением являются бизнес-путешествия.

Во время визита в Киев Кэмерон подтвердил предоставление 36 млн фунтов стерлингов помощи для украинской энергетической инфраструктуры, сообщило британское посольство.

Эта сумма предусматривает 20 млн фунтов стерлингов экстренного финансирования для восстановления после недавней волны атак на критическую инфраструктуру Украины и еще 16 млн – для победителей конкурса инновационных проектов Innovate Ukraine.