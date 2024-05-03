Британія спростить для своїх бізнесменів поїздки до чотирьох областей України

Британцям, які мають бізнес у Львівській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях, буде легше відвідувати Україну

Глава МЗС Британії Девід Камерон (Фото - EPA)

Велика Британія переводить у жовту зону ще чотири області України. Про це міністр закордонних справ Британії Девід Камерон сказав у п'ятницю, 3 травня, під час візиту на Львівщину, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Під час нашої зустрічі він [Камерон] повідомив, що сьогодні МЗС Великої Британії переведе Львівщину у так звану жовту зону. Це означає, що британцям, які мають бізнес у нашій області, та потенційним інвесторам значно легше буде отримати страхування для подорожей", – розповів голова ОВА Максим Козицький.

Детальні розʼяснення має надати посольство Великої Британії у Києві.

За попередньою інформацією, крім Львівської, у жовту зону переводять Житомирську, Рівненську та Волинську області.

Від початку повномасштабного вторгнення МЗС Великої Британії не рекомендувало своїм громадянам приїжджати до України, у так звану червону зону, через постійну повітряну небезпеку.

У січні 2024 року міністерство перевело у жовту зону Івано-Франківську, Тернопільську та Чернівецьку області. Таке рішення також не рекомендує поїздки до України, однак винятком є бізнес-подорожі.

Під час візиту до Києва Камерон підтвердив надання 36 млн фунтів стерлінгів допомоги для української енергетичної інфраструктури, повідомило британське посольство.

Ця сума містить 20 млн фунтів стерлінгів екстреного фінансування для відновлення після нещодавньої хвилі атак на критичну інфраструктуру України та ще 16 млн – для переможців конкурсу інноваційних проєктів Innovate Ukraine.