Британия ввела санкции сразу против 30 кораблей РФ и крупных страховщиков

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Великобритания добавила в санкционный список 30 российских кораблей, а также ввела санкции против крупных страховых компаний Альфастрахование и ВСК. Об этом сообщается на сайте британского Министерства иностранных дел.

Судна, которые попали под ограничения Великобритании, перевозили российскую нефть в третьи страны в обход международных санкций. Теперь им запрещено заходит в британские порты.

Британия регулярно вводит санкции против "теневого флота России", однако этот пакет стал одним из самых объемных, учитывая количество кораблей, попавших под ограничения. В октябре под санкциями Великобритании оказались сразу 22 российских судна, и тогда британское правительство указывало в своем заявлении, что это "крупнейшие санкции против теневого флота Путина на сегодня".

В отношении страховых компаний указано, что они получали выгоду от сотрудничества с правительством РФ в стратегическом секторе финансовых услуг.

ВСК — страховая компания из топ-5 на рынке РФ, представлена в большинстве регинов страны.

Альфастрахование — также одна из крупнейших страховых групп в РФ, входит в консорциум Альфа-Груп.

Теперь активы этих компаний в Великобритании будут заморожены.