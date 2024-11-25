Британія запровадила санкції одразу проти 30 кораблів РФ та великих страховиків

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Велика Британія додала в список санкцій 30 російських кораблів, а також запровадила санкції проти великих страхових компаній Альфастрахованіє і ВСК. Про це повідомляється на сайті британського Міністерства закордонних справ.

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Судна, які потрапили під обмеження Великої Британії, перевозили російську нафти до третіх країн в обхід міжнародних санкцій. Тепер їм заборонено заходити до британських портів.

Британія регулярно запроваджує санкції проти "тіньового флоту Росії", проте цей пакет став одним із найоб'ємніших, враховуючи кількість суден, що потрапили під обмеження. У жовтні під санкції Великої Британії опинились відразу 22 російські судна, й тоді британський уряд вказував у своїй заяві, що це "найбільші санкції проти тіньового флоту Путіна на сьогодні".

Щодо страхових компаній зазначено, що вони отримували вигоду від співпраці з урядом РФ у стратегічному секторі фінансових послуг.

ВСК — страхова компанія першої п'ятірки на ринку РФ, представлена в більшості регіонів країни.

Альфастрахованіє — також одна з найбільших страхових груп у РФ, належить до консорціуму Альфа-Груп.

Тепер активи цих компаній у Великій Британії будуть заморожені.