Британский миллиардер, владелец клуба "Тоттенхем", признался в финансовых махинациях

Льюис советовал друзьям, подругам и сотрудникам инвестировать в акции на основе инсайдерской информации

Джо Льюис (Фото: Justin Lane/ЕРА)

Британский миллиардер Джо Льюис, чей семейный траст владеет футбольным клубом "Тоттенхэм Хотспур", признал себя виновным в инсайдерской торговле в суде США. Об этом пишет ВВС.

Льюиса обвинили в передаче информации о своих компаниях частным пилотам, друзьям, личным помощникам и романтическим партнерам. Мошенничество принесло миллионы долларов прибыли.

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Он был арестован в июле 2023 года и обвинен по шестнадцати пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и трем пунктам обвинения в заговоре.

Прокуроры утверждали, что в период с 2013 по 2021 год он злоупотреблял доступом в залы заседаний компаний и передавал инсайдерскую информацию своим контактам.

В одном случае, согласно обвинительному заключению, Льюис посоветовал своей девушке инвестировать в биотехнологическую компанию в июле 2019 года, до того, как результаты клинических испытаний, проведенных компанией, были обнародованы. Затем он якобы сам вошел в ее банковский счет и инвестировал в компанию $700 000, в конечном итоге получив прибыль в размере $849 000.

В другом случае Льюис якобы отправил своим частным пилотам Патрику О'Коннору и Брайану Во по $500 000 каждому на покупку акций компании после того, как сообщил им конфиденциальную информацию.

В обвинительном заключении перечислены другие предполагаемые случаи, когда Льюис советовал друзьям, подругам и сотрудникам инвестировать в акции на основе инсайдерской информации.

Обвинения, по которым Льюис признал себя виновным, предусматривают максимальное наказание в виде 45 лет тюремного заключения, хотя федеральные законы предусматривают наказание от 18 до 24 месяцев. Соглашение о признании вины позволяет Льюису обжаловать решение, если его приговорят к тюремному заключению.

Льюис занял 39-е место в британском списке миллиардеров Sunday Times за 2023 год с состоянием более $6,4 млрд.

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