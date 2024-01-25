Британський мільярдер, власник клубу "Тоттенхем", зізнався у фінансових махінаціях

Льюїс радив друзям, подругам та співробітникам інвестувати в акції на основі інсайдерської інформації

Джо Льюїс (Фото: Justin Lane/ЕРА)

Британський мільярдер Джо Льюїс, сімейний траст якого володіє футбольним клубом "Тоттенхем Хотспур", визнав себе винним в інсайдерській торгівлі в суді США. Про це пише ВВС.

Льюїса звинуватили у переданні інформації про свої компанії приватним пілотам, друзям, особистим помічникам та романтичним партнерам. Шахрайство принесло мільйони доларів прибутку.

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Його було заарештовано у липні 2023 року і звинувачений за шістнадцятьма пунктами звинувачення у шахрайстві з цінними паперами та трьома пунктами звинувачення у змові.

Прокурори стверджували, що в період з 2013 до 2021 рік він зловживав доступом до залів засідань компаній та передавав інсайдерську інформацію своїм контактам.

В одному випадку, згідно з обвинувальним висновком, Льюїс порадив своїй дівчині інвестувати в біотехнологічну компанію у липні 2019 року, до того, як результати клінічних випробувань, проведених компанією, були оприлюднені. Потім він нібито сам увійшов до її банківського рахунку та інвестував у компанію $700 000, зрештою отримавши прибуток у розмірі $849 000.

В іншому випадку Льюїс нібито відправив своїм приватним пілотам Патріку О'Коннору і Брайану Во по $500 000 кожному на купівлю акцій компанії після того, як повідомив їм конфіденційну інформацію.

У обвинувальному висновку перераховані інші можливі випадки, коли Льюїс радив друзям, подругам та співробітникам інвестувати в акції на основі інсайдерської інформації.

Звинувачення, за якими Льюїс визнав себе винним, передбачають максимальне покарання у вигляді 45 років ув'язнення, хоча федеральні закони передбачають покарання від 18 до 24 місяців. Угода про визнання провини дозволяє Льюїсу оскаржити рішення, якщо його засудять до ув'язнення.

Льюїс посів 39-е місце у британському списку мільярдерів Sunday Times за 2023 рік зі статком понад $6,4 млрд.

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