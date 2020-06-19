Бюджетный комитет Рады одобрил 2,5 млрд грн для МВД из коронавирусного фонда

Бюджетный комитет Верховной Рады одобрил выделение Министерству внутренних дел (МВД) 2,5 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19. Об этом сообщила в Facebook депутат от Голоса Александра Устинова.
По ее словам, против такого решения высказался только депутат Владимир Цабаль от Голоса, два нардепа воздержались, а 16 проголосовали за.
“Оказывается, протокола заседания нет, видеофиксации - нет! Их бюджетный комитет никогда не ведет!” - написала Устинова.
В своем более раннем посте Устинова опубликовала документ с финансово-экономическими расчетами МВД по поводу дополнительных средств, в которых нуждается министерство.
Согласно этому документу, ведомство запросило доплату к зарплатам в 50% для 81 600 сотрудников, задействованных в борьбе с коронавирусом.
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