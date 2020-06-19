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Бюджетный комитет Рады одобрил 2,5 млрд грн для МВД из коронавирусного фонда

Бюджетный комитет Рады одобрил 2,5 млрд грн для МВД из коронавирусного фонда
19.06.2020, 12:59

МВД может получить 2,5 млрд грн на доплаты полицейским, пограничникам и нацгвардейцам, задействованным в борьбе с COVID-19

Бюджетный комитет Верховной Рады одобрил выделение Министерству внутренних дел (МВД) 2,5 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19. Об этом сообщила в Facebook депутат от Голоса Александра Устинова.

По ее словам, против такого решения высказался только депутат Владимир Цабаль от Голоса, два нардепа воздержались, а 16 проголосовали за.

“Оказывается, протокола заседания нет, видеофиксации - нет! Их бюджетный комитет никогда не ведет!” - написала Устинова.

В своем более раннем посте Устинова опубликовала документ с финансово-экономическими расчетами МВД по поводу дополнительных средств, в которых нуждается министерство.

Согласно этому документу, ведомство запросило доплату к зарплатам в 50% для 81 600 сотрудников, задействованных в борьбе с коронавирусом.

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  • Ранее Кабмин одобрил выделение 2,7 млрд грн МВД на доплаты сотрудникам, задействованным в борьбе с COVID-19. Аппарату МВД предлагается направить более 170 млн грн, Нацгвардии - 125 млн грн, Государственной пограничной службе - почти 104 млн грн, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - более 51 млн грн, Нацполиции - 2,35 млрд грн.
  • Позже Кабмин также решил доплачивать до 50% заработной платы работникам Государственной таможенной службы на таможенных постах на период карантина.
  • По данным Минфина на 18 июня, с COVID-фонда выделили средств на сумму 36,1 млрд грн, остаток Фонда - 28,5 млрд грн.
Марина Кучук
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