Бывший вице-глава ФРС: Трамп разрушает факторы, годами снижавшие инфляцию в США

Доллар и европейские акции упали после того, как Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт автомобилей

Президент США Дональд Трамп выступает с речью по поводу автомобильной пошлины в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 26 марта 2025 года (Фото: EPA)

Торговая война, начатая президентом Дональдом Трампом, может развернуть факторы, которые в течение десятилетий способствовали снижению инфляции в Соединенных Штатах. Об этом предупредил бывший заместитель главы Федеральной резервной системы Дональд Кон, пишет Bloomberg.

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Доллар и европейские акции упали после того, как Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт автомобилей и пообещал более суровое наказание для ЕС и Канады, если они объединят усилия против США.

Инвесторы опасаются, что более высокие цены в результате пошлин могут ограничить снижение процентных ставок ФРС.

"Мы уже видим негативные шоки предложения и угрозы негативных шоков предложения из-за тарифов, которыми угрожает администрация Трампа. Попутные ветры, которые помогли с дезинфляцией раньше, потенциально превращаются в встречные ветры, и это поставит перед ФРС некоторые сложные решения", – сказал Кон на конференции в Кейптауне.

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Инфляция в США резко замедлилась в начале 1980-х годов, во многом благодаря агрессивным действиям ФРС под руководством тогдашнего председателя Пола Волкера.

Экономисты также ссылались на рост глобализации как фактор стабилизации цен в последующие годы.

Источник: Bloomberg

Кон предупредил, что ФРС столкнулась с новыми трудностями на фоне высокого бюджетного дефицита и публичных призывов президента снизить ставки, что может повлиять на целевые показатели инфляции.

Дональд Кон проработал в Федеральной резервной системе США 40 лет, покинул ее в 2010 году и сейчас работает старшим научным сотрудником в Институте Брукингса в Вашингтоне.