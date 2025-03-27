Бывший вице-глава ФРС: Трамп разрушает факторы, годами снижавшие инфляцию в США
Торговая война, начатая президентом Дональдом Трампом, может развернуть факторы, которые в течение десятилетий способствовали снижению инфляции в Соединенных Штатах. Об этом предупредил бывший заместитель главы Федеральной резервной системы Дональд Кон, пишет Bloomberg.
Доллар и европейские акции упали после того, как Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт автомобилей и пообещал более суровое наказание для ЕС и Канады, если они объединят усилия против США.
Инвесторы опасаются, что более высокие цены в результате пошлин могут ограничить снижение процентных ставок ФРС.
"Мы уже видим негативные шоки предложения и угрозы негативных шоков предложения из-за тарифов, которыми угрожает администрация Трампа. Попутные ветры, которые помогли с дезинфляцией раньше, потенциально превращаются в встречные ветры, и это поставит перед ФРС некоторые сложные решения", – сказал Кон на конференции в Кейптауне.
Инфляция в США резко замедлилась в начале 1980-х годов, во многом благодаря агрессивным действиям ФРС под руководством тогдашнего председателя Пола Волкера.
Экономисты также ссылались на рост глобализации как фактор стабилизации цен в последующие годы.
Кон предупредил, что ФРС столкнулась с новыми трудностями на фоне высокого бюджетного дефицита и публичных призывов президента снизить ставки, что может повлиять на целевые показатели инфляции.
Дональд Кон проработал в Федеральной резервной системе США 40 лет, покинул ее в 2010 году и сейчас работает старшим научным сотрудником в Институте Брукингса в Вашингтоне.
- Главный экономист крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Брюс Касман оценил вероятность рецессии США в 2025 году в 40%. По его мнению, риск рецессии возрастет до 50% или даже больше, если пошлины, которые Трамп пригрозил ввести с апреля, действительно вступят в силу.