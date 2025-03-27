Колишній віцеглава ФРС: Трамп руйнує чинники, які роками знижували інфляцію у США

Долар і європейські акції впали після того, як Трамп оголосив про введення 25% мит на імпорт автомобілів

Президент США Дональд Трамп виступає з промовою з приводу автомобільного мита в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, 26 березня 2025 року (Фото: EPA)

Розпочата президентом Дональдом Трампом торговельна війна може розвернути чинники, які протягом десятиліть сприяли зниженню інфляції у Сполучених Штатах. Про це попередив колишній заступник голови Федеральної резервної системи Дональд Кон, пише Bloomberg.

Долар і європейські акції впали після того, як Трамп оголосив про введення 25% мит на імпорт автомобілів і пообіцяв суворіше покарання для ЄС і Канади, якщо вони об'єднають зусилля проти США.

Інвестори побоюються, що вищі ціни внаслідок мит можуть обмежити зниження процентних ставок ФРС.

"Ми вже бачимо негативні шоки пропозиції та загрози негативних шоків пропозиції через тарифи, якими погрожує адміністрація Трампа. Попутні вітри, які допомогли з дезінфляцією раніше, потенційно перетворюються на зустрічні вітри, і це змусить ФРС приймати деякі складні рішення", – сказав Кон на конференції в Кейптауні.

Читайте також Жити стане дорого. До чого Трамп веде світ та Україну

Інфляція у США різко сповільнилася на початку 1980-х років багато в чому завдяки агресивним діям ФРС під керівництвом тодішнього голови Пола Волкера.

Економісти також посилалися на зростання глобалізації як на фактор стабілізації цін у наступні роки.

Джерело: Bloomberg

Кон попередив, що ФРС постала перед труднощами на тлі високого бюджетного дефіциту та публічних закликів президента знизити ставки, що може вплинути на цільові показники інфляції.

Дональд Кон пропрацював у Федеральній резервній системі США 40 років, покинув її у 2010 році й зараз працює старшим науковим співробітником в Інституті Брукінгса у Вашингтоні.