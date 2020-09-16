Частный нотариус заблокировал выплаты Фонда соцстраха. Проблему удалось решить

Фонд социального страхования Украины некоторое время не мог осуществлять выплаты застрахованным лицам из-за незаконных действий частного нотариуса из Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Еще 22 апреля правление Фонда соцстрахования решило создать временную комиссию для проверки соблюдения директором исполнительной дирекции Фонда Еленой Думой законодательства о труде и общеобязательном государственном соцстраховании. На время работы комиссии Дума была отстранена от исполнения обязанностей директора с сохранением зарплаты.

14 мая по итогам работы комиссии правление Фонда приняло решение об увольнении Елены Думы с должности директора исполнительной дирекции Фонда соцстрахования. Однако Дума заявила о безосновательности такого решения и ушла на больничный (в период нахождения на больничном увольнение не может быть осуществлено).

Фактически увольнение состоялось лишь 10 сентября. Исполняющей обязанности директора исполнительной дирекции Фонда была назначена Татьяна Михайленко.

Однако частный нотариус из Днепропетровской области внес изменения в государственный реестр юрлиц, касающиеся руководителя исполнительной дирекции Фонда соцстрахования.

В Фонде не уточняют, какие именно изменения в реестр внес нотариус, однако эти изменения заблокировали выплаты застрахованным лицам.

11 сентября Министерство юстиции своим приказом №3151/5 отменило регистрационные действия частного нотариуса из Днепропетровской области. Это разблокировало выплаты и 16 сентября Фонд соцстрахования возобновил финансирование застрахованных лиц.

"Сегодня (16 сентября) осуществлено финансирование больничных, декретных, страховых выплат пострадавшим на производстве и единовременных пособий членам семей медицинских работников, умерших от COVID-19, расходов на медицинскую и социальную помощь, на общую сумму 686,9 млн грн", – сообщили в Фонде.

Фонд соцстрахования – это государственный целевой фонд, аккумулирующий страховые взносы и осуществляющий выплаты лицам, утратившим трудоспособность. Основным источником доходов Фонда являются поступления от уплаты единого социального взноса.

В июле Верховная Рада отклонила законопроект №2275 о стабилизации системы государственного социального страхования.

В августе Фонд соцстрахования выявил махинации с больничными листами.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.