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"Чрезвычайно льготные условия". Украина договаривается с Кореей о кредите на $8 млрд

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 09:35
Фото: Минэкономики

Украина договаривается с Южной Кореей о привлечении до $8 млрд по чрезвычайно льготным условиям. Срок кредита может составлять до 40 лет под 0,15% годовых с отсрочкой возврата тела кредита на 10 лет, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Подписание предварительного соглашения состоялось в рамках визита украинской делегации с участием первой леди Украины Елены Зеленской в Республику Корею.

Займы будут предоставляться Экспортно-импортным банком Кореи в рамках Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF). Планируется открытие офиса EDCF в Украине.

Справка. Фонд сотрудничества в экономическом развитии (EDCF) учрежден Правительством Республики Корея 1 июня 1987 года с целью содействия экономическому сотрудничеству между Кореей и развивающимися странами. Фонд оказывает финансовую поддержку странам-партнерам для их промышленного развития и экономической стабильности.

"Украина включена в список приоритетных стран двустороннего сотрудничества с Республикой Корея в рамках программы Официальной помощи развитию (ODA)", – уточнила министр экономики Юлия Свириденко.

Первый транш от EDCF в размере до $300 млн Украина может получить уже в 2023 году в течение 3-4 месяцев с момента подписания второго этапа соглашения. Его планируют подписать через месяц.

Следующий транш до $3 млрд станет доступен в 2024 году с постепенным увеличением лимита до $8 млрд.

Украина сможет использовать корейские мощности и опыт для послевоенного восстановления разрушенной инфраструктуры, промышленных и гражданских объектов, отметила Юлия Свириденко.

Для привлечения финансирования конкретных проектов будут заключаться отдельные кредитные договора. Со своей стороны правительство Кореи может предоставлять гранты и техническую помощь для подготовки и оценки проектов.

Вера Касиян
южная кореякредитфинансовая помощьЮлия Свириденко
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