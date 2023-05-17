"Чрезвычайно льготные условия". Украина договаривается с Кореей о кредите на $8 млрд
Украина договаривается с Южной Кореей о привлечении до $8 млрд по чрезвычайно льготным условиям. Срок кредита может составлять до 40 лет под 0,15% годовых с отсрочкой возврата тела кредита на 10 лет, сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Подписание предварительного соглашения состоялось в рамках визита украинской делегации с участием первой леди Украины Елены Зеленской в Республику Корею.
Займы будут предоставляться Экспортно-импортным банком Кореи в рамках Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF). Планируется открытие офиса EDCF в Украине.
"Украина включена в список приоритетных стран двустороннего сотрудничества с Республикой Корея в рамках программы Официальной помощи развитию (ODA)", – уточнила министр экономики Юлия Свириденко.
Первый транш от EDCF в размере до $300 млн Украина может получить уже в 2023 году в течение 3-4 месяцев с момента подписания второго этапа соглашения. Его планируют подписать через месяц.
Следующий транш до $3 млрд станет доступен в 2024 году с постепенным увеличением лимита до $8 млрд.
Украина сможет использовать корейские мощности и опыт для послевоенного восстановления разрушенной инфраструктуры, промышленных и гражданских объектов, отметила Юлия Свириденко.
Для привлечения финансирования конкретных проектов будут заключаться отдельные кредитные договора. Со своей стороны правительство Кореи может предоставлять гранты и техническую помощь для подготовки и оценки проектов.
- В марте Украина и МВФ договорились о новой четырехлетней кредитной программе расширенного финансирования $15,6 млрд.
- В апреле 2023 года Южная Корея впервые заявила о возможности предоставления военной помощи Украине.
- В мае Украина получила $132 млн от Всемирного банка на сельское хозяйство.
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