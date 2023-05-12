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Украина получила $132 млн от Всемирного банка на сельское хозяйство

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 12:43
Украина получила $132 млн от Всемирного банка на сельское хозяйство - Фото
Сельское хозяйство (Иллюстративное фото: unsplash.com)

В общий фонд государственного бюджета Украины поступило $132 млн от Всемирного банка. Заем предоставлен на развитие сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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"Привлеченные средства позволят и дальше поддерживать финансовую стабильность Украины и возместить приоритетные расходы, в частности в сельскохозяйственном секторе, для улучшения ситуации в пищевой промышленности и обеспечения продовольственной безопасности Украины", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Кредитные средства предоставлены в рамках Соглашения о займе (проект программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).

Вера Касиян
сельское хозяйствокредитМинфинВсемирный банкфинансовая помощь
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