Украина получила $132 млн от Всемирного банка на сельское хозяйство
12.05.2023, 12:43
Сельское хозяйство (Иллюстративное фото: unsplash.com)
В общий фонд государственного бюджета Украины поступило $132 млн от Всемирного банка. Заем предоставлен на развитие сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
"Привлеченные средства позволят и дальше поддерживать финансовую стабильность Украины и возместить приоритетные расходы, в частности в сельскохозяйственном секторе, для улучшения ситуации в пищевой промышленности и обеспечения продовольственной безопасности Украины", – отметил министр финансов Сергей Марченко.
Кредитные средства предоставлены в рамках Соглашения о займе (проект программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).
- 8 мая Всемирный банк передал Украине почти 190 млн. евро на зарплаты госслужащим и учителям.
- 1 мая во Всемирном банке подсчитали, что в Украине более 7 млн человек оказались за чертой бедности из-за войны.
- 4 мая новым президентом Всемирного банка был избран бывший гендиректор Mastercard.
Последние новости
Комментарии