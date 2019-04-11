Что будет с курсом гривни. Прогноз МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует, что гривня будет дешеветь к доллару до 2024 года, свидетельствует апрельский обзор МВФ.

По прогнозам МВФ, в 2019 году курс гривни упадет до 28,66 грн/доллар, в 2020-м - до 29,92 грн/доллар. В Фонде предполагают, что в 2021 году украинцам за один доллар придется отдать 30,5 грн, в 2022 году - 31,01 грн, а в 2023 году - 31,47 грн. В 2024 году гривня ослабнет к доллару до 31,94 грн, говорится в документе.

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Ранее сообщалось, что МВФ прогнозирует сокращение госдолга Украины к ВВП в 2018 году и по итогам нынешнего года до 62%.

По прогнозам МВФ, в 2019 году ВВП Украины вырастет на 2,7%.

Сегодня, по данным НБУ, доллар по отношению к гривне подорожал на 7 копеек, до 26,76 грн.

Госбюджет-2019 построен на прогнозе среднегодового курса гривни 29,3 грн/доллар.