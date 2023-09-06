Что будет с ценами осенью: прогноз Минэкономики
В июле впервые за два года зафиксирована дефляция на потребительском рынке – по данным Госстата, цены снизились на 0,6% за месяц, однако ожидается, что осенью ситуация изменится. Об этом говорится в обзоре инфляции Минэкономики.
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Как отмечается в обзоре, в июле 2023 года сезонный рост предложения был главной причиной дефляции, что фактически похоже на тенденции мирного времени (в 2022 году дефляции на протяжении летнего периода не наблюдалось).
Динамика цен на протяжении относительно длительного времени войны определяется преимущественно сдержанным спросом (сфокусированным на товарах первой необходимости, в основном продовольственных), подчеркнули в Минэкономики.
Поэтому базовая инфляция прежде всего является отражением повышенной затратности производства в военных условиях (наиболее ощутимо это сказывается на ценах на продукты питания с высокой степенью промышленной обработки). В то время как небазовая инфляция традиционно является наиболее волатильной и отражает текущее снижение цен на продукты, являющиеся сырьевыми или с низкой степенью обработки, что и сформировало июльскую дефляцию, отметили в Министерстве.
"Оценка перспектив по динамике потребительских цен существенно не изменилась по сравнению с предыдущей – отсутствие значительных шоков спроса и предложения создает основания ожидать сохранения существующего тренда постепенное замедление годового темпа инфляции", – говорится в прогнозе.
Следовательно, пока отсутствуют основания для существенного ускорения потребительской инфляции в ближайшее время.
"Хотя стоит учитывать ослабление и окончание со временем влияния летней сезонности. И, вероятно, месячные темпы инфляции осенью должны быть выше летних", – отметили в Минэкономики.
- Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%. В апреле НБУ ожидал инфляцию на уровне 14,8%.