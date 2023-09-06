Что будет с ценами осенью: прогноз Минэкономики

Сейчас отсутствуют основания для существенного ускорения потребительской инфляции в ближайшее время

Иллюстративное фото: depositphotos.com

В июле впервые за два года зафиксирована дефляция на потребительском рынке – по данным Госстата, цены снизились на 0,6% за месяц, однако ожидается, что осенью ситуация изменится. Об этом говорится в обзоре инфляции Минэкономики.

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Как отмечается в обзоре, в июле 2023 года сезонный рост предложения был главной причиной дефляции, что фактически похоже на тенденции мирного времени (в 2022 году дефляции на протяжении летнего периода не наблюдалось).

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Динамика цен на протяжении относительно длительного времени войны определяется преимущественно сдержанным спросом (сфокусированным на товарах первой необходимости, в основном продовольственных), подчеркнули в Минэкономики.

Поэтому базовая инфляция прежде всего является отражением повышенной затратности производства в военных условиях (наиболее ощутимо это сказывается на ценах на продукты питания с высокой степенью промышленной обработки). В то время как небазовая инфляция традиционно является наиболее волатильной и отражает текущее снижение цен на продукты, являющиеся сырьевыми или с низкой степенью обработки, что и сформировало июльскую дефляцию, отметили в Министерстве.

"Оценка перспектив по динамике потребительских цен существенно не изменилась по сравнению с предыдущей – отсутствие значительных шоков спроса и предложения создает основания ожидать сохранения существующего тренда постепенное замедление годового темпа инфляции", – говорится в прогнозе.

Следовательно, пока отсутствуют основания для существенного ускорения потребительской инфляции в ближайшее время.

"Хотя стоит учитывать ослабление и окончание со временем влияния летней сезонности. И, вероятно, месячные темпы инфляции осенью должны быть выше летних", – отметили в Минэкономики.