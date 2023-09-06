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Що буде з цінами восени: прогноз Мінекономіки

06.09.2023, 16:12
Що буде з цінами восени: прогноз Мінекономіки - Фото
Ілюстративне фото: depositphotos.com

У липні вперше за два роки зафіксована дефляція на споживчому ринку – за даними Держстату, ціни знизилися на 0,6% за місяць, проте очікується, що восени ситуація зміниться. Про це йдеться в огляді інфляції Мінекономіки.

Як зазначається в огляді, у липні 2023 року сезонне зростання пропозиції було головною причиною дефляції, що фактично є схожим на тенденції мирного часу (у 2022 році дефляції впродовж літнього періоду не спостерігалося).

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Динаміка цін упродовж уже відносно тривалого часу війни визначається переважно стриманим попитом (сфокусованим на товарах першої необхідності, переважно продовольчих), наголосили в Мінекономіки.

Тому наразі базова інфляція передусім є відображенням підвищеної витратності виробництва у воєнних умовах (найбільш відчутно це позначається на цінах на харчові продукти з високим ступенем промислової обробки). Тоді як небазова інфляція традиційно є найбільш волатильною і відображає поточне зниження цін на продукти, що є сировинними або з низьким ступенем обробки, що і сформувало липневу дефляцію, зазначили в Міністерстві.

"Оцінка перспектив щодо динаміки споживчих цін суттєво не змінилася порівняно з попередньою – відсутність значних шоків попиту та пропозиції створює підстави очікувати збереження наявного тренду на поступове сповільнення річного темпу інфляції", – йдеться у прогнозі.

Відтак наразі відсутні підстави для істотного прискорення споживчої інфляції найближчим часом.

"Хоча варто враховувати послаблення та закінчення з часом впливу літньої сезонності. І, ймовірно, місячні темпи інфляції восени мають бути вищими за літні", – зазначили в Мінекономіки.

Наталія Софієнко
Мінекономікиінфляціяпрогноз інфляції
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