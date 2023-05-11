"Дефолт станет катастрофой". Минфин США настаивает на повышении долгового потолка
Возможный дефолт США вызовет глобальный экономический спад и рискует подорвать лидерство страны в мировой экономике, заявила министр финансов Джанет Йеллен на пресс-конференции Японии перед встречей со своими коллегами из стран "Большой семерки" (G7).
Дефолт по обязательствам США приведет к экономической и финансовой катастрофе, подчеркнула она.
"Дефолт поставит под угрозу успехи, над которыми мы так усердно работали в течение последних нескольких лет в процессе восстановления после пандемии. И это спровоцирует глобальный спад, который отбросит нас еще дальше. Это также может привести к подрыву глобального экономического лидерства США и поставить под вопрос нашу способность защищать интересы национальной безопасности", – пояснила Йеллен.
Балансирование на грани долгового лимита может привести к понижению кредитного рейтинга правительства США, как это произошло во время борьбы за долговой потолок в 2011 году.
Рост процентных ставок увеличит выплаты по ипотечным кредитам, автокредитам и кредитным картам. Ставки по долгам, подлежащим погашению примерно 1 июня, уже резко выросли, добавила министр финансов.
"Нет веских причин создавать кризис по собственной воле. Конгресс США повышал или приостанавливал лимит долга примерно 80 раз с 1960 года. Я призываю его действовать быстро, чтобы сделать это еще раз", – заявила Йеллен.
- Государственный долг США достиг лимита в размере $31,4 трлн еще в начале 2023 года. Благодаря экстраординарным мерам Министерства финансов правительство США получило временную передышку на то, чтобы договориться с Конгрессом. Но если лимит не поднять, США в конце концов могут столкнуться с первым в истории дефолтом.
- Склоки в Конгрессе вокруг государственного долга происходят часто. В последний раз потолок государственного долга Конгресс поднимал в декабре 2021 года.
- В большинстве случаев их удавалось завершить, прежде чем они успевали обрушить рынки. Но не всегда: в 2011 году политическая борьба привела к тому, что Standard & Poor's впервые в истории ухудшило кредитный рейтинг США, что пошатнуло финансовые рынки.
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