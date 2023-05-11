UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Дефолт станет катастрофой". Минфин США настаивает на повышении долгового потолка

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 11:37
Фото: EPA

Возможный дефолт США вызовет глобальный экономический спад и рискует подорвать лидерство страны в мировой экономике, заявила министр финансов Джанет Йеллен на пресс-конференции Японии перед встречей со своими коллегами из стран "Большой семерки" (G7).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Дефолт по обязательствам США приведет к экономической и финансовой катастрофе, подчеркнула она.

"Дефолт поставит под угрозу успехи, над которыми мы так усердно работали в течение последних нескольких лет в процессе восстановления после пандемии. И это спровоцирует глобальный спад, который отбросит нас еще дальше. Это также может привести к подрыву глобального экономического лидерства США и поставить под вопрос нашу способность защищать интересы национальной безопасности", – пояснила Йеллен.

Республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей (нижней палате парламента), в конце апреля одобрили законопроект, предусматривающий повышение лимита госдолга на $1,5 трлн и сокращение бюджетных расходов на $4,8 трлн. Президент США Джо Байден и демократы возражают против снижения расходов, требуя увеличения долгового потолка без дополнительных условий.

Балансирование на грани долгового лимита может привести к понижению кредитного рейтинга правительства США, как это произошло во время борьбы за долговой потолок в 2011 году.

Рост процентных ставок увеличит выплаты по ипотечным кредитам, автокредитам и кредитным картам. Ставки по долгам, подлежащим погашению примерно 1 июня, уже резко выросли, добавила министр финансов.

"Нет веских причин создавать кризис по собственной воле. Конгресс США повышал или приостанавливал лимит долга примерно 80 раз с 1960 года. Я призываю его действовать быстро, чтобы сделать это еще раз", – заявила Йеллен.

  • Государственный долг США достиг лимита в размере $31,4 трлн еще в начале 2023 года. Благодаря экстраординарным мерам Министерства финансов правительство США получило временную передышку на то, чтобы договориться с Конгрессом. Но если лимит не поднять, США в конце концов могут столкнуться с первым в истории дефолтом.
  • Склоки в Конгрессе вокруг государственного долга происходят часто. В последний раз потолок государственного долга Конгресс поднимал в декабре 2021 года.
  • В большинстве случаев их удавалось завершить, прежде чем они успевали обрушить рынки. Но не всегда: в 2011 году политическая борьба привела к тому, что Standard & Poor's впервые в истории ухудшило кредитный рейтинг США, что пошатнуло финансовые рынки.
Вера Касиян
СШАгосдолгДжанет Йеллен
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 