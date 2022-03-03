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Дефолта не будет. Украина продолжает платить по долгам

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 14:13
Дефолта не будет. Украина продолжает платить по долгам - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов Украины 1 марта осуществило купонный платеж по еврооблигациям с погашением в сентябре 2022 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован.

Он отметил, что Украина в полном объеме выполнят свои долговые обязательства.

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"1 марта 2022 года состоялся купонный платеж по еврооблигациям с погашением в сентябре 2022 года", – сообщает министр финансов Сергей Марченко.

По словам Рашкована, Минфин уверяет, что даже в условиях военной агрессии он, вместе с Казначейством и НБУ, обеспечит проведение всех необходимых платежей.

"На 28 февраля, остатки на едином казначейском счету составили 33 млрд грн, что достаточно для текущих выплат. Для сравнения: восемь лет назад после побега Януковича, когда Российская Федерация приступила к оккупации Крыма, на счету в Госказначействе было всего 108,1 тыс. грн", – говорится в сообщении.

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Наталия Софиенко
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