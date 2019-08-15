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Декларационная кампания. ГФС назвала цифры и регионы-лидеры

Декларационная кампания. ГФС назвала цифры и регионы-лидеры
15.08.2019, 10:43

В ГФС заявляют, что существенно выросло не только количество поданных деклараций, но и сумма согласованных к уплате налогов

За прошлый год количество поданных деклараций увеличилось на 14 000, задекларированных доходов на 27 млрд грн .

Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС), сумма налога на доходы физических лиц выросла на 1 млрд грн, военного сбора - почти на 200 млн грн.

Наибольшие суммы налога на доходы физических лиц уплачены киевлянами (2 млрд грн), жителями Киевской (120 млн грн), Харьковской (106 млн грн) и Одесской (104 млн грн) областей. Также распределились и налоговые обязательства по военному сбору: в Киеве - это почти 278 млн грн, Киевская область - 16 млн грн, Харьковская и Одесская - по 14 млн грн.

Безусловным рекордом поступлений в бюджет является уплата жителем Киева налоговых обязательств в сумме почти 1 млрд грн.

В ГФС напоминают, что за неуплату согласованной суммы налога на доходы физлиц и военного сбора, указанной в декларации за 2018 год (срок уплаты истек 31 июля), в статье 126 п. 126.1 Налогового кодекса Украины предусмотрен штраф.

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