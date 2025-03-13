Декларация доходов: в Украине более 3000 миллионеров. Самому младшему — 3,5 года

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В течение января-февраля 3186 украинцев уже отчитались о полученных в 2024 году доходах в размере более 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

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Общая сумма задекларированных ими доходов – 21,8 млрд грн. Они заплатят 269,6 млн грн налога на доходы физических лиц и 44,6 млн грн военного сбора.

Самому младшему миллионеру — 3,5 года. Его уполномоченным лицом задекларированы доходы в виде наследства (получение в подарок) имущества не от членов семьи первой и второй степени родства. Самая старшая – 96-летняя жительница Киева, задекларировавшая доходы от продажи ценных бумаг.

Всего за два месяца текущего года граждане подали более 44 000 деклараций (в январе было подано 16 000 деклараций), по результатам которых задекларированы доходы на сумму 36,2 млрд грн. Это на 62%, или на 13,9 млрд грн, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее активно декларировали свои доходы жители Киева, Львовской и Днепропетровской областей.

К уплате в бюджет задекларировано:

налога на доходы физических лиц – 436,9 млн грн, что на 15%, или на 54,5 млн грн, больше, чем за аналогичный период в прошлом году;

военного сбора – 80,3 млн грн, что на 15%, или на 10,4 млн грн, больше, чем за январь-февраль 2024 года.

Кроме того, задекларировали право на налоговую скидку более 16 000 лиц, которым будет возвращено из бюджета 105,7 млн грн.

Кампания по декларации доходов за 2024 год стартовала 1 января 2025 года и продолжится до 1 мая.