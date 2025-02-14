Украинцы неохотно декларируют доходы за 2024 год. Рекордсмен заплатил 41 млн грн налогов

Фото: пресс-служба НБУ

Граждане Украины подали более 16 000 налоговых деклараций в январе в рамках кампании декларации доходов, полученных в 2024 году. Задекларировано 16,2 млрд грн дохода, что на 17% (2,3 млрд грн) меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

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При этом выросли суммы налогов, взимающихся с задекларированных доходов. В частности, в госбюджет уплачено:

201,1 млн грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что на 42% (60 млн грн) больше, чем в январе 2024 года.

34,3 млн грн военного сбора – на 23% (6,5 млн грн) больше, чем в январе 2024 года.

Семь граждан задекларировали налоговые обязательства на сумму более 1 млн грн. Три из них уплатят более 10 млн грн налогов и сборов с доходов, полученных за границей.

Лидером среди декларантов стал житель Житомирской области. Он уплатит в бюджет 42,1 млн грн налогов со своих доходов.

Почти 4000 человек подали декларации, чтобы получить налоговую скидку. Им вернут 26,3 млн грн.

Кампания декларирования доходов продлится до 1 мая 2025 года.