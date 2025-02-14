Українці неохоче декларують доходи за 2024 рік. Рекордсмен заплатив 41 млн грн податків

Фото: пресслужба НБУ

Громадяни України подали понад 16 000 податкових декларацій у січні у межах кампанії декларації доходів, отриманих у 2024 році. Задекларовано 16,2 млрд грн доходу, що на 17% (2,3 млрд грн) менше ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Разом з тим зросли суми податків, що стягуються із задекларованих доходів. Зокрема, до держбюджету сплачено:

201,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 42% (60 млн грн) більше, ніж у січні 2024 року.

34,3 млн грн військового збору – на 23% (6,5 млн грн) більше, ніж у січні 2024 року.

Семеро громадян задекларували податкові зобов'язання на суму понад 1 млн грн. Три з них сплатять понад 10 млн грн податків і зборів із доходів, отриманих за кордоном.

Лідером серед декларантів став мешканець Житомирської області. Він сплатить до бюджету 42,1 млн грн податків зі своїх доходів.

Майже 4000 осіб подали декларації, щоб отримати податкову знижку. Їм повернуть 26,3 млн грн.

Кампанія декларування доходів триватиме до 1 травня 2025 року.