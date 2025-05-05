Дело бывшего первого замглавы ГФС Билана передали в суд

Подозрение Билану в списании 641 млн грн налогов объявили в феврале 2025 года

Сергей Билан (Фото: ДФС/YouTube)

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя председателя Государственной фискальной службы, действия которого привели к ущербу государству в размере более 641 млн грн. Об этом сообщили пресс-службы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

О подозрении в злоупотреблении служебным положением (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины), приведшем к нанесению государству значительных убытков, экс-чиновнику сообщили 25 февраля 2025 года.

Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и штрафом от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Речь идет о Сергее Билане, который занимал должность первого заместителя главы ГФС с мая 2015 года по декабрь 2019 года. Дело касается июня 2017 года.

Следствие установило, что подозреваемый налоговик намеренно не подписал в установленный срок проект решения по жалобе налогоплательщика. Из-за этого бездействия жалоба была автоматически удовлетворена в пользу налогоплательщика. В то же время он создал видимость невозможности подписания решения, хотя был единственным уполномоченным лицом на подписание таких решений.

Как следствие, государство в лице ГФС Украины потеряло право требования по уплате налогов и штрафных санкций в государственный бюджет Украины на сумму свыше 641 млн грн.