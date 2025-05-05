Справу колишнього першого заступника голови ДФС Білана передали до суду

Підозру в списанні 641 млн грн податків Білану оголосили у лютому 2025 року

Сергій Білан (Фото: ДФС / YouTube)

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника голови Державної фіскальної служби, дії якого призвели до збитків державі у розмірі понад 641 млн грн. Про це повідомили пресслужби Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про підозру у зловживанні службовим становищем (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу України), яке призвело до завдання державі значних збитків, експосадовцю повідомили 25 лютого 2025 року.

Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Йдеться про Сергія Білана, який обіймав посаду першого заступника голови ДФС з травня 2015 року до грудня 2019 року. Справа стосується червня 2017 року.

Слідство встановило, що підозрюваний податківець умисно не підписав у встановлений строк проєкт рішення щодо скарги платника податків. Через цю бездіяльність скарга була автоматично задоволена на користь платника податків. Водночас він створив видимість неможливості підписання рішення, хоча був єдиною уповноваженою особою на підписання таких рішень.

Як наслідок держава в особі ДФС України втратила право вимоги щодо сплати податків та штрафних санкцій у державний бюджет України на суму понад 641 млн грн.