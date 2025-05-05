Справу колишнього першого заступника голови ДФС Білана передали до суду
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника голови Державної фіскальної служби, дії якого призвели до збитків державі у розмірі понад 641 млн грн. Про це повідомили пресслужби Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про підозру у зловживанні службовим становищем (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу України), яке призвело до завдання державі значних збитків, експосадовцю повідомили 25 лютого 2025 року.
Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Йдеться про Сергія Білана, який обіймав посаду першого заступника голови ДФС з травня 2015 року до грудня 2019 року. Справа стосується червня 2017 року.
Слідство встановило, що підозрюваний податківець умисно не підписав у встановлений строк проєкт рішення щодо скарги платника податків. Через цю бездіяльність скарга була автоматично задоволена на користь платника податків. Водночас він створив видимість неможливості підписання рішення, хоча був єдиною уповноваженою особою на підписання таких рішень.
Як наслідок держава в особі ДФС України втратила право вимоги щодо сплати податків та штрафних санкцій у державний бюджет України на суму понад 641 млн грн.
- Колишній бос Сергія Білана Роман Насіров півтора року провів у СІЗО у справі Національного антикорупційного бюро. Його обвинувачують в отриманні найбільшого в історії України викритого хабаря – 722 млн грн в еквіваленті. За цим епізодом йому загрожує від 8 до 12 років згідно з ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря).
- Також колишній голова Державної фіскальної служби обвинувачується за ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу у зв'язку з розстроченням у 2015-2016 роках 2 млрд грн рентних платежів в інтересах газових компаній ексдепутата Олександра Онищенка. У цій справі йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.
- Державну фіскальну службу ліквідували з 2022 року, її правонаступницями у відповідних сферах діяльності є Державна податкова служба та Державна митна служба.