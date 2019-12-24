Дело Дельта Банка. Экс-руководству изменили подозрение

Бывшему руководству Дельта Банка сообщили о подозрении в хищении 4,4 млрд грн, которое привело к признанию банка неплатежеспособным. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Подозрения объявлены бывшему главе совета директоров банка, заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса и директору неназванной компании.

По версии следствия, сотрудники Дельта Банка в течение 2012-2015 годов выдали ряд кредитов подконтрольной фиктивной компании. Деньги перечислялись на основании фиктивных договоров на счета подконтрольных офшорных компаний.

Чтобы скрыть незаконную сделку, подозреваемые вмешались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему, отмечают в киберполиции.