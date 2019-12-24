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Дело Дельта Банка. Экс-руководству изменили подозрение

Дело Дельта Банка. Экс-руководству изменили подозрение
24.12.2019, 09:20

Сумма хищений в деле Дельта Банка увеличилась до 4,4 млрд грн

Бывшему руководству Дельта Банка сообщили о подозрении в хищении 4,4 млрд грн, которое привело к признанию банка неплатежеспособным. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Подозрения объявлены бывшему главе совета директоров банка, заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса и директору неназванной компании.

По версии следствия, сотрудники Дельта Банка в течение 2012-2015 годов выдали ряд кредитов подконтрольной фиктивной компании. Деньги перечислялись на основании фиктивных договоров на счета подконтрольных офшорных компаний.

Чтобы скрыть незаконную сделку, подозреваемые вмешались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему, отмечают в киберполиции.

  • Дельта Банк был отнесен к категории неплатежеспособных в марте 2015 года, его ликвидацию продлили до октября 2020 года. Информацию о махинациях на 4,5 млрд грн правоохранителям передал Фонд гарантирования вкладов. Фонд хочет отсудить у руководства и экс-владельца Дельта Банка Николая Лагуна около 20 млрд грн.
  • В 2017 году Генпрокуратура вручила подозрение бывшему руководству банка в хищении 1,7 млрд грн.
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Дельта Банк Николай Лагун банкопад
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