В России прогнозируют, что "дыра" в бюджете достигнет $150 млрд в ближайшие три года

Фото: Depositphotos

Консолидированный бюджет России в 2025-2027 годах будет иметь дефицит на уровне 5,1% ВВП. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на прогноз аналитиков, опрошенных Центробанком РФ.

"Когда резервы и нефтяные доходы были в изобилии, у России была иллюзия, что любую проблему можно залить деньгами. Но теперь денег в том количестве больше нет, и наступает время выбирать приоритеты", – отмечает Александра Прокопенко, научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Center в Берлине.

Согласно прогнозу, в 2025 году "дыра" в бюджетной системе РФ составит 2,4% ВВП – больше всего со времен пандемии COVID-19, когда дефицит достигал 4,6% ВВП. В денежном выражении речь идет о 5,3 трлн рублей ($64 млрд).

В 2026 году дефицит консолидированного бюджета РФ может уменьшиться до 1,6% ВВП ($47 млрд), а в 2027-м – до 1,1% ВВП ($35 млрд).

Всего за три года нехватка денег в российской бюджетной системе составит около 12,1 трлн рублей ($150 млрд).

Только за первое полугодие 2025 года дефицит федерального бюджета РФ достиг 3,9 трлн рублей ($47 млрд), а к концу июля возрос почти до 5 трлн ($60 млрд).

Дефицит получили даже те российские регионы, которые обычно начинают год с профицитом: минус 400 млрд рублей ($4,82 млрд) за первое полугодие 2025-го. Соцфонд и ФОМС тоже закончили полугодие с "дырой" в 236,9 млрд рублей ($2,86 млрд).

Основными причинами аналитики называют падение мировых цен на нефть и укрепление рубля, что уменьшило валютные поступления.

За первые 8 месяцев 2025 года нефтегазовые доходы РФ упали на 20%, а в августе обвал составил уже 35% в годовом измерении.

Аналитики также отмечают проблемы на уровне регионов: каждый третий регион РФ сообщил о падении налоговых поступлений, каждый второй – о спаде в промышленности и строительстве.