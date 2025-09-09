У Росії прогнозують, що "діра" в бюджеті сягне $150 млрд у найближчі три роки

Фото: Depositphotos

Консолідований бюджет Росії у 2025–2027 роках матиме дефіцит на рівні 5,1% ВВП. Про це пише The Moscow Times із посиланням на прогноз аналітиків, опитаних Центробанком РФ.

"Коли резерви і нафтові доходи були в достатку, у Росії була ілюзія, що будь-яку проблему можна залити грошима. Але тепер грошей у тій кількості більше немає, і настає час вибирати пріоритети", – зазначає Олександра Прокопенко, наукова співробітниця Carnegie Russia Eurasia Center у Берліні.

Згідно із прогнозом, у 2025 році "діра" у бюджетній системі РФ становитиме 2,4% ВВП – найбільше з часів пандемії COVID-19, коли дефіцит сягав 4,6% ВВП. У грошовому вираженні йдеться про 5,3 трлн рублів ($64 млрд).

У 2026 році дефіцит консолідованого бюджету РФ може зменшитися до 1,6% ВВП ($47 млрд), а у 2027-му – до 1,1% ВВП ($35 млрд).

Загалом за три роки нестача грошей у російській бюджетній системі становитиме близько 12,1 трлн рублів ($150 млрд).

Тільки за перше півріччя 2025 року дефіцит федерального бюджету РФ сягнув 3,9 трлн рублів ($47 млрд), а до кінця липня зріс майже до 5 трлн ($60 млрд).

Дефіцит отримали навіть ті російські регіони, які зазвичай починають рік із профіцитом: мінус 400 млрд рублів ($4,82 млрд) за перше півріччя 2025-го. Соцфонд і ФОМС теж закінчили півріччя з "дірою" у 236,9 млрд рублів ($2,86 млрд).

Основними причинами аналітики називають падіння світових цін на нафту та зміцнення рубля, що зменшило валютні надходження.

За перші 8 місяців 2025 року нафтогазові доходи РФ впали на 20%, а в серпні обвал склав уже 35% у річному вимірі.

Аналітики також відзначають проблеми на рівні регіонів: кожен третій регіон РФ повідомив про падіння податкових надходжень, кожен другий – про спад у промисловості й будівництві.