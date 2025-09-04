Глава Сбєрбанку: Економіка РФ у другому кварталі 2025 року увійшла у "технічну стагнацію"

Фото: Герман Греф / Depositphotos

Російська економіка у другому кварталі 2025 року фактично перейшла у стан "технічної стагнації". Про це заявив голова Сбєрбанку Герман Греф, пише російський "Інтерфакс".

За словами Грефа, у липні та серпні економічні показники Росії наблизилися до "нульових відміток". Однією з головних причин він назвав високу ключову ставку Центробанку РФ.

"За поточних рівнів інфляції ставка, за якої можна сподіватися на пожвавлення економіки, становить 12% і нижче. Тому десь у разі досягнення цих рівнів, найімовірніше, ми побачимо пожвавлення економіки", – зазначив Греф.

Як пише The Moscow Times, міністр економічного розвитку РФ Максим Рєшетніков також заявив, що у російській економіці спостерігається сильне охолодження – ситуація досить складна.

Після двох років бурхливого зростання, забезпеченого масштабними витратами на війну в Україні, у 2025 році російська економіка почала різко сповільнюватись – до 0,4% рік до року.

"В економіці ми бачимо, що багато машинобудівних заводів зараз недозавантажені і десь переходять на чотириденний робочий тиждень. Загалом, скрізь намагаються оптимізувати, знизити витрати, зокрема й витрати праці", – наголосив Рєшетніков.

За оцінками очільника Сбєрбанку, кредитний портфель може перейти до стійкого зростання у другій половині 2025 року, якщо російський регулятор знизить ставку щонайменше на два відсоткові пункти.

Греф також зазначив, що реальна ставка в Росії нині є однією з найвищих у світі.